Vi har fått høre mye de siste dagene om at produkter fra blant annet Kims, Lerum og Coca-Cola forsvinner fra hyllene til Rema 1000.

– Noen leverandører er nå fornøyde, fordi de har fått gode og langsiktige avtaler med Rema 1000, mens andre er skuffet over å bli skjøvet ut, sier administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Helge Hasselgård, til E24.

For dem som ikke får være med videre, kan det få til dels store konsekvenser – avhengig av hva slags utgangspunkt de ulike leverandørene har.

– Må skape konkurranse i hyllene



– Rema 1000 er den minste aktøren, men samtidig kontrollerer de 25 prosent av markedet. Derfor får dette så store utslag. Det er få som kontrollerer markedet, og i praksis er det bare tre innkjøpsveier inn, sier Hasselgård.

Hasselgård mener at Rema 1000 må stå fritt til å kunne velge sin strategi, men synes det er dumt at det er kjedene som bestemmer hva forbrukerne skal få kjøpe.

– Spørsmålet er om forbrukerne orker å gå fra butikk til butikk for å få tak i merkevarene, eller om slike strategier demper etterspørselen. Man er nødt til å skape konkurranse i hyllene, og det er bare sterke merkevarer som kan utfordre andre sterke merkevarer, påpeker Hasselgård.

Når for eksempel syltetøy fra Lerum forsvinner fra Remas hyller, mener Hasselgård at man mister en viktig konkurrent som kan utfordre de andre på pris, nyskapning og kvalitet.

– Holder ikke med regionalt marked



DLF-direktøren mener videre at det i utgangspunktet høres fint og flott ut at Rema 1000 skal ta inn varer fra mindre leverandører, men påpeker at også de mindre leverandørene må ha mulighet til å vokse.

– De må derfor ha tilgang til mer enn et lite regionalt marked. Mack trenger for eksempel et nasjonalt marked – det holder ikke om tromsøværingene får fortsette å drikke Mack-øl, mener Hasselgård.

Han mener at dagligvaremarkedet har fått utvikle seg i en uheldig retning, og påpeker at flere rapporter har konkludert med at noe må gjøres.

– Men ingenting er blitt gjort. Det er en systemsvikt i markedet, og det må politikerne gjøre noe med, mener Hasselgård.

- «Vennskapet» kan fort surne



Også Rema 1000s nye «bestevenner» kan komme i en noe utsatt posisjon, tror professor ved BI og merkevareekspert, Bendik Samuelsen:

BI-professor Bendik Samuelsen.

– Det å bli valgt ut som bestevenn medfører også ganske store forpliktelser overfor Rema, for eksempel når det kommer til innovasjon og produktutvikling, sier Samuelsen, og fortsetter:

- «Bestevennene» må gjøre seg kontinuerlig fortjent til sin plass i Remas hyller, ellers tror jeg «vennskapet» fort kan surne.

Samuelsen påpeker at det å bli «deliktet» – altså det å gå ut av en butikks sortiment – er noe produsentene har måtte venne seg til gjennom mange år. Dette er den vanlige konkurransesituasjonen, å slåss om hylleplassen.

– Det som er nytt, er hvor selektive Rema 1000 nå skal være, selv om dette vil variere på tvers av kategorier. De setter imidlertid navn på noe som vi har sett spor av tidligere gjennom disse høstjaktene, sier Samuelsen.

– Mer irriterende der det er få butikker



Når det gjelder hvordan forbrukerne vil reagere på Remas merkevarekutt, mener Samuelsen det er vanskelig å gi noe entydig svar ennå.

– Det vil avhenge av om forbrukerne er mest drevet av butikktilgjengelighet eller merketilgjengelighet. Så er det også slik at Ola og Kari er ganske opptatt av pris, så det kan nok være at en del er villige til å ofre merkevarepreferanser for å få en billigere pris, sier Samuelsen.

Han legger til at dersom man må kjøre ti-tyve minutter for å finne en butikk som har det syltetøyet du vil ha, kan det lett oppleves som mer irriterende enn når du bor i Oslo eller andre steder med høy butikktettheten.



– Da kan det være at du da heller bare venner deg til et annet syltetøymerke, og bokstavelig talt spiser i deg irritasjonen, sier professoren.

Ministermøte for Rema



Næringsminister Monica Mæland oppfordret denne uken forbrukerne til å bruke sin makt, ved å bytte butikk dersom de ikke fant varene de ville ha. Hun har også hatt møte med både DLF og NHO Mat og Drikke, og sier at hun forstår at det er en krevende konkurransesituasjon i markedet.

Torsdag er det planlagt et møte mellom Mæland og Rema 1000, slik at dagligvarekjeden får muligheten til å orientere ministeren om sakene som har fått medieoppmerksomhet den siste uken.