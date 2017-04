Saken oppdateres.

Mandag har Rema 1000, Kiwi, Coop Extra og Coop Obs redusert prisene på smågodt til 6,90 per hektogram, melder Nettavisen.

Det er halv pris av hva det koster normalt for smågodt hos lavpriskjedene.

Prisdumpingen skjer til tross for at både Kiwi og Coop lovet at de ikke ville starte priskrig på smågodt i år, slik de gjorde i fjor.

Etter hva Nettavisen erfarer var det Coop Extra som var først ute med å kutte.

I fjor før påske kunne man kjøpe smågodt til 2,90 kroner per hektogram.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi bekrefter overfor E24 at de satte ned prisen på smågodt mandag morgen, etter at en konkurrent hadde redusert prisen først.

– Vi slåss for å være billigst på alle varer, enten det er frukt og grønt eller smågodt. Vi er samtidig opptatt av å legge til rette for sunne valg, så derfor satte vi ned prisen på vårt sunne smågodt først, sier Arvin.

Kiwis «sunne smågodt» er beger med ulike typer frukt og grønt.

– Nå har vi bestemt at et beger vil koste det samme som et hekto smågodt, sier Arvin.

Ifølge henne kommer ikke Kiwi til å ta initiativ til å redusere prisen på smågodt noe ytterligere. Samtidig følger de med på prisutviklingen, sier hun.

– Vi vil være konkurransedyktige. Vi har ikke annonsert at vi reduserer prisen, og vi skal kun selge smågodt fra stativet, sier Arvin.

Smågodt er ikke den eneste varen som har blitt billigere denne siste uken før påske.

– Det er store prisbevegelser i markedet på mange påskevarer nå, sier Arvin.

Fordi prisene reduseres selges mange sesongvarer med tap, men det ikke noe alternativ ikke å være med på priskrigen:

– Det er en investering i kunden, for alle kjedene slåss om de samme høytidskundene. Vi skal være konkurransedyktige, understreker Arvin.