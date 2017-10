Priskrigen på smågodt er i gang: Nå dumper flere dagligvarekjeder prisen

Saken oppdateres.

Lørdag kunne kunder hos Mega kjøpe smågodt til 30 kroner kiloen – vel å merke frem til kjeden gikk tom.

Nå setter flere av Coop-kjedene ned prisene. Både Obs, Extra, Prix, Marked og Matkroken har senket prisene på smågodt. Hos Obs og Extra koster smågodtet nå 7,45 kroner per hekto, mens det koster 8,90 kroner hektoen hos Prix, Marked og Matkroken. Kampanjene er planlagt i forbindelse med halloween, opplyser kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til E24.

Også konkurrentene følger etter. Hos både Rema 1000 og Kiwi koster smågodt nå 7,45 kroner hektoen. Hos Europris er hektoprisen 7,90 kroner.



Kiwi følger konkurrentene



– Det stemmer at prisene på smågodt har gått ned i markedet i forbindelse med halloween, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til E24.

– I Kiwi har vi lovet at vi skal slåss for å være billigst på alle varer, og det løftet skal vi holde. Da vi oppdaget at en lavpriskonkurrent hadde satt ned prisen på smågodt, senket vi tilsvarende, sier hun.

Ifølge Arvin er det ikke noe alternativ for Kiwi å la være og sette ned prisene på smågodt når konkurrentene gjør det – selv om Kiwi er mest opptatt av at det er frukt og grønnsaker som skal være billig.

– Vi vet at smågodt er en viktig vare for kundene under halloween, og selv om vi ikke ville startet priskrig på smågodt selv skal vi være minst like billige. Vi vil helst presse prisene på frukt og grønt, og det gjør vi hver dag hele året, sier hun, og forteller at Kiwi også har satt ned prisene på gresskar.

Rema 1000 har ikke besvart E24s henvendelser.



Dyre kampanjer



Det var Coop Mega som var først ute og satte ned prisen på smågodt lørdag, i forbindelse med at kjeden feirer 30-årsjubileum. Kiloprisen ble satt ned fra 149 kroner til 30 kroner, men kjeden ble raskt utsolgt, tross 100.000 kilo smågodt i hyllene og maksbegrensning på tre kilo per kunde.

Nå vil Mega kjøre ny priskampanje for å blidgjøre kundene som forgjeves møtte opp i butikkene for å kjøpe billig smågodt.

Sukkeravgiften på 20 kroner per kilo gjør imidlertid at priskampanjene blir dyre for dagligvarekjedene.

Sukkeravgiften er på 20,19 kroner kiloen og med merverdiavgift på 15 prosent på toppen, vil hver kilo smågodt gi 24,69 kroner i rene avgifter til staten.

Dermed blir det kun 5 kroner og 31 øre igjen av utsalgsprisen på 30 kroner for å dekke innkjøpspris og butikkfortjeneste. Det betyr at hvis Coop Mega selger like mye smågodt som på lørdag, altså 100.000 kilo, vil tapene av salget beløpe seg i millionklassen.