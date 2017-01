Volkswagen må betale 4,3 milliarder dollar etter utslippsjukset

Den tyske bilprodusenten Volkswagen har gått med på å betale 4,3 milliarder dollar, om lag 36 milliarder kroner i forbindelse med dieselskandalen som sprakk høsten 2015.

Summen omfatter 1,5 milliarder dollar som skal betales i erstatning i den sivile delen av saken, og 2,8 milliarder dollar i bøter i kriminalsaken. Boten er den nest største for miljøkriminalitet i USA noensinne, kun slått av saken mot BP's «Deepwater Horizon», skriver Financial Times.

Volkswagen har erkjent straffskyld i saken som er reist mot selskapet i USA. Straffen er den største som en bilprodusent har fått i USA noen gang.

Det amerikanske justisdepartementet opplyser også at seks av det tyske bilkonsernets ledere er tiltalt i saken.

Vil gjøre opp for seg



– Volkswagen beklager på det sterkeste oppførselen som ledet til dieselskandalen, sier konsernsjef Matthias Müller til Dow Jones.

Han gjør det samtidig klart at forliket reflekterer selskapets ønske om å gjøre opp for seg.

Styreformann Hans Dieter Pötsch sier at selskapet nå vil gjøre alt for å gjenoppbygge tillit hos aksjeeiere og kunder.

Onsdag morgen kom meldingene om at Volkswagen nærmet seg et forlik.

– Dette er gode nyheter. Det viktigste er at Volkswagen har kommet til en avtale som tillater selskapet å komme seg videre herfra. Det er en stor lettelse at dette ikke blir dratt inn i den nye administrasjonen i USA, uttalte Arndt Ellinghorst ved Global Automotive Research i Evercore ISI til Bloomberg da meldingene om et potensielt forlik kom.

Selskapet har allerede inngått et forlik som innebar at de måtte med over 130 milliarder kroner i forbindelse med utslippsjukset. Dette skjedde i slutten av oktober.

Saken den gang gjaldt omkring 500.000 biler med 2-litersmotorer.

VW-sjef mistenkt for bedrageri



Lørdag ble Oliver Schmidt som ledet den tyske bilprodusentens kontor for regelhåndhevelse i USA fra 2014 til mars 2015, pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri.

Ifølge New York Times er Schmidt mistenkt for å spille en nøkkelrolle i bilprodusentens innsats for å skjule utslippsjukset fra amerikanske myndigheter.

Dieselskandalen



Bakgrunnen for skandalen er at dieselbiler produsert av Volkswagen er blitt installer med programvare som senker NOx-utslippene under utslippstester.

Volkswagen har erkjent å ha manipulert programvare i millioner av sine biler, for å fremstille utslippene som mindre enn de i virkeligheten er.

Det har senere vist seg at Volkswagen neppe er eneste bilprodusent med svin på skogen.

Tyske myndigheter har gjennom tester funnet uregelmessigheter ved utslipp fra intet mindre enn 16 ulike bilmerker, har Tysklands transportminister bekreftet.

Den tyske bilprodusenten står ovenfor en rekke andre søksmål, blant annet fra aksjeeiere, pensjonsfond, kunder og det amerikanske justisdepartementet.