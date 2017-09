DN: Ferd-arving økte formuen med 700 mill.

Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn ligningstall fra kredittvurderingsselskapet Dun & Bradstreet. Tallene for Katharinas søster Alexandra (21) er ikke kjent.

Allerede i 2007 overførte far Johan H. Andresen over 80 prosent av eierandelene i selskapet Ferd Holding til sine døtre – som etter at de ble myndige har ligget helt i toppen av de norske skattelistene.

Andresen har en formue på 7,73 milliarder, ifølge tallene DN har skaffet til veie for skatteåret 2016. I 2015 var formuen 7,07 milliarder kroner.

DN har hentet inn ligningstall for flere kjente nordmenn.

Blant annet økte formuen til laksearving Gustav Magnar Witzøe (24) med 1,3 milliarder kroner – til over 11,1 milliarder kroner, etter det som har vært et godt år for oppdrettsselskapet Salmar.

Hotellkongen Petter Stordalen økte sin formue fra 130 millioner til 1980 millioner fra 2015 til 2016. Det forklarer Stordalen selv med en høyere fastsettelse av ligningsverdi på næringseiendom, skriver DN.

De offisielle skattelistene kommer ikke før i oktober.