Selskapet som driver festivalen Norwegian Wood er slått konkurs.

Norwegian Wood ble slått konkurs i Asker og Bærum tingrett tirsdag.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Advokat Andreas Strime Christensen er oppnevnt som bostyrer, og han sier at en gjeldssanering nylig ikke var nok til å redde festivalen.

– Jeg kan bekrefte at Norwegian Wood er konkurs, og at det er kommet en oppbudsbegjæring i dag, sier Christensen til E24.



Selskapet har en gjeld på rundt syv millioner kroner, opplyser bostyreren. Av dette er 2,5 millioner kroner til aksjonærer, og det øvrige til eksterne leverandører, sier Christensen.

Skiftesamling i januar



Det var selskapets styre som begjærte oppbud for Norwegian Wood, og tingretten sa seg enig i at selskapet har mer gjeld enn eiendeler og at det ikke er grunnlag for videre drift.

Nå vil bostyreren bruke noe tid på å gå gjennom virksomheten.

– Jeg skal gjennomgå selskapets drift og virksomhet, jeg skal møte med styret og gjennomgå regnskaper og opplysninger, og skrive rapporter til retten og kreditorene. Det er først i begynnelsen av januar at det skal avholdes skiftesamling, sier Christensen.

Slet med svak krone



På den siste utgaven av festivalen hadde Norwegian Wood ikke én eneste utenlandsk artist på plakaten - for første gang noensinne.

Årsaken var en svak krone, som gjorde det dyrere å hente inn utenlandske artister.

– En av årsakene er selvsagt den svake kronen, sa festivalsjef Svein Bjørge i Norwegian Wood til E24 i sommer.

Både norske og utenlandske artister er blitt dyrere å booke inn, ifølge Bjørge.

– Det betyr at det er mye større risiko å drive festivaler nå enn før, sa han i juni.

Norwegian Wood har blitt arrangert årlig siden 1992, og selskapet som står bak heter Norwegian Wood Company AS.