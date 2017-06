Alle DNB tjenester utilgjengelig natt til søndag

Det har stormet heftig rundt systemene til DNB denne våren, denne pinsen tar de grep for å sikre seg mot ny nedetid.

DNBs systemleverandør Evry forklarer at de gjør omfattende modernisering av teknologien, noe som skal gi DNB og deres brukere bedre banktjenester.

Men det betyr først litt planlagt nedetid for de nær 2,5 millioner nettbank-, kort- og vippskundene til Norges største bank.

Moderniseringen gjør at bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.



Vipps, bankkort, nettbank, mobilbank og minibank vil være utilgjengelig hele perioden banksystemet er nede.



Evry forventer at systemene skal være oppe igjen søndag morgen.



Planlegger du bruke kortet natt til søndag, eller befinner du deg i andre tidssoner, kan det derfor være lurt å ta ut kontanter i forkant. Kanskje får du fatt i de nye sedlene til Norges Bank.



Moderniserer systemer



Leder for drift av banksystemer i Evry, Jon Berntsen, forklarer til E24 hva leverandøren planlegger gjøre.

– Vi skal oppgradere stormaskinen til DNB til en ny generasjon, i et nytt datasenter. Det betyr at vi flytter ikke selve maskinen bare DNB sine systemer til det nye anlegget, forklarer Berntsen.

Han forteller at DNB som den største banken er den siste av flere banker som skal gjennom en slik modernisering, og at teamet som skal utflre helgens omlegging har god trening fra en rekke sammenlignbare omlegginger for andre banker og øvrige kunder av Evry.

Lav risiko

I følge Berntsen vil er det faren for feil i en slik flytting svært liten.

– Dette arbeidet har veldig lav risiko, vi har en plan som er veldig nøyaktig på at man skal kvittere ut etter hvert enkelt sjekkpunkt som gjennomføres, og der er det nulltoleranse for avvik. Oppstår det avvik vil vi gå kontrollert tilbake før vi starter opp systemene igjen, sier Berntsen til E24.

Planleggingen omkring det omfattende moderniseringsarbeidet har pågått siden høsten 2016. Som et viktig ledd i moderniseringen flytter EVRY fra dagens datasenter i Oslo til Fet kommune på Romerrike.

Systemleverandøren melder at moderniseringen er viktig for å gi mer robuste og stabile tjenester, herunder utvidet kapasitet som gjør at man takler de økte volumene som forventes i tiden fremover.

Også i fjor valgte DNB stenge en rekke tjenester i forbindelse med pinsen. Den gang var nettbanken stengt i 48 timer i forbindelse med flyttingen fra et datasenter til et annet.