Hytteutleier har fått nok av Vipps-trøbbel: – Har sendt inn oppsigelse

Fredag formiddag hadde DNB nok en gang problemer med betalingstjenesten Vipps. Et ukjent antall brukere ble belastet flere ganger for samme transaksjon.

Tidligere i år lanserte DNB VippsGo hvor bedrifter kan ta betalt for tjenester via appen. Selskapet Mikrohyttene i Kragerø har benyttet seg av muligheten med digital betaling, og har markedsført hardt på at de tar betaling via Vipps.

Per Inge Isaksen, daglig leder i Mikrohyttene, forteller at de fleste av kundene deres betaler via Vipps, men de stadige problemene til DNB-tjenesten begynner byr på utfordringer.

– Vi ønsker å være fremtidsrettet og fokusert på å gjøre det lettvint for kundene med sånn mobilbetaling, men nå har vi ingen mulighet til å vite om gjestene har betalt for oppholdet, sier Isaksen til E24.

PS! Klokken 15.20 fredag er det fortsatt problemer med Vipps. DNB melder at de jobber med å løse problemene.

– Sendt oppsigelse

I tillegg til problemene med Vipps, forklarer Isaksen at de lenge har hatt mye problemer med DNBs nettbank. Nå har han fått nok av storbankens problemer.

– Vi har hatt mye frustrasjon med DNB generelt – først nettbanken og nå Vipps. Jeg har nå sendt inn en oppsigelse av kundeforholdet med DNB, sier Isaksen.

Kundene kan heller ikke vise til at beløpet er betalt på sin app, og kontoinformasjonen i banken viser bare til en vipps-transaksjon som i prinsippet kan være til hvem som helst, legger han til.

Når tjenesten nå er nede, må Isaksen bare stole på at gjestene har betalt for oppholdet.

– Vi er positive og ønsker alle gjestene velkommen og stoler på at de har betalt, men det er frustrerende å drive en bedrift uten å vite om du faktisk får betalt for det du selger, sier Isaksen.

Problemer også for Ruter

Ruter, som dekker kollektivtransporten i Oslo, benytter Vipps som en av sine betalingsløsninger for kjøp når man reiser med buss, trikk eller t-bane. Pressevakt Sofie Bruun i Ruter opplyser om at flere reisende har hatt problemer med betalingene i dag.

Ruter dekker kollektivtransporten for buss, trikk og T-bane i Oslo. De har også blitt rammet av Vipps-problemene fredag.

– Det stemmer at de kundene som har lagt inn Vipps som betalingsmetode ikke får kjøpt billett. Vi har ikke et konkret antall på hvor mange det er snakk om, men vi vet at mange benytter seg av Vipps, sier Bruun til E24.

Ruter har vært i dialog med DNB for å høre om det lå en mulig feil i sin applikasjon, men fikk informasjon om at feilen lå på DNBs side av bordet.

Mange mobilkunder som benyttet seg av Vipps fikk problemer allerede i dag tidlig. Bruun understreker at de reisende selv må kjøpe billett på et annet vis så lenge tjenesten til Vipps er nede.

DNB beklager

Per Inge Isaksen i Mikrohyttene er ikke fornøyd med servicen han har fått hos DNB når han ringte inn for å opplyse om problemet. – Kundebehandleren jeg snakket med var til ingen hjelp da heller ikke han kunne logge inn i Vipps. Det virker som de har et stort problem da de stenger ned hele tjenester, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB sier banken nå har lokalisert stedet der de mener feilen ligger.

– Vi skal gå i gang med oppstart av systemene for å se om ting fungerer. Vi holder fortsatt på med rettinger, og ønsker ikke å ta opp systemet igjen før feilen er løst.

Feilen, hvor kunder opplevde at en transaksjon ble trukket flere ganger, er altså hovedproblemet. Dalsbø sier til E24 at de er i gang med omfattende tester av systemet, og at de håper på snarlige resultater.

Konsernsjef i DNB, Rune Bjerke, har tidligere uttalt til E24 at alle problemene med nettbanken og vipps har irritert ham. Nå har han fått nye problemer å tenke på.

– Har du et estimat for når tjenesten kan være tilbake?

– Det er vanskelig å si når det kan være løst, men vi vil holde på med testing helt til det fungerer igjen. Vi har lokalisert hva som fører til at systemet har hengt seg opp, men nøyaktig hvor det ligger må jeg komme tilbake til, sier Dalsbø.

– Vet dere hvor mange kunder som har vært rammet i dag?

– 3.200 kunder har vært rammet, og de fleste av kundene vil få tilbakebetalt pengene i løpet av dagen. Vi har funnet en løsning for de aller fleste.

– Kommer tilbakebetalingen an på beløpet?

– Nei, det kommer ikke an på beløpet, men hvordan man brukte Vipps. Noen har brukt tjenesten til kjøp, vennebetaling eller betaling for kollektiv trafikk.

Dalsbø oppfordrer kunder som har fått problemer som følge av feilen til å ta kontakt med banken.

– Vi beklager naturligvis det som har skjedd, og hvis det er personer som har opplevd at kontoen har blitt tom som følge av at flere beløp har blitt trukket, eller problemer tilknyttet til dette, så må de gjerne ta kontakt med oss så skal vi finne en løsning, sier han til E24.