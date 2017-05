Nå forsvinner bank i butikk

Fra og med 1. juni forsvinner banktjenestene fra 1.100 butikker som er under Norgesgruppen-paraplyen, skriver Nettavisen.

Norgesgruppen eier Kiwi, Meny, Eurospar, Spar og Joker.

Dette kommer litt over ett år etter at DNB informerte om at de skulle redusere antallet bankfilialer fra 116 til 57.

– Det er rett og slett ikke så mange som har behov for å sette inn kontanter på konto lenger, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til avisen.

Westerveld forteller til avisen at det ikke er noen dramatikk i nedleggelsen, og at muligheten for å ta ut kontanter fortsatt vil være mulig over alt.

Norgesgruppen sier til avisen at endringen kommer som følge av endret kundeatferd og at det i størst grad er rene kontantuttak som etterspørres i butikkene, og at kontantuttak fortsatt skal tilbys så sant butikkene har kontanter.

– Tilbudet av kontanter vil antagelig bli noe redusert, og det henger sammen med redusert etterspørsel, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Ingrid Solberg Gundersen til E24.

Hun sier at de ønsker å tilby kunder å ta ut kontanter så lenge det er etterspørsel etter det, men påpeker samtidig at det koster penger for butikkene å ha kontanter.

– Vi ønsker fortsatt og kunne tilby våre kunder å ta ut kontanter, men vi ser at den totale etterspørselen er fallende, og det vil så klart påvirke det totale tilbudet, sier Solberg Gundersen.

– Vi er avhengige av å ha en kostnadseffektiv plattform i butikkene våre, sier hun.

DNB skriver på sine hjemmesider at de fortsatt vil tilby banktjenester i Post i butikk i mer enn 1.300 butikker over hele landet, der man kan gjøre innskudd, uttak,

giro ut- og innbetaling og sjekke saldo.