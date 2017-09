Dette tjente meglerkjedene da boligprisene skjøt i været

– Det er antallet vi lever av, ikke prisen, sier Terje Buraas, lederen for DNB Eiendom. til E24.

Landets største meglerkjede leverte et driftsresultat i fjor på drøyt 165 millioner kroner, noe lavere enn resultatet på 205 millioner i 2015.

Kostnadene økte gjennom fjoråret, samtidig som omsetningen var litt svakere enn året i forveien.

Det er med andre ord ingen automatikk i at en voldsom boligprisvekst som den vi så gjennom 2016, vil løfte inntektene til meglerkjedene.

– Vi hadde jo et bra år i fjor også, med et meget bra resultat, understreker Buraas.

– Det er selvfølgelig press på marginene, og man må være obs på pengebruken. Men vi er en transaksjonsbransje og tar betalt per transaksjon. I fjor hadde vi problemer med å skaffe nok boliger, særlig i Oslo, sier han.

På gjerdet



Boligprisene økte med 12,8 prosent i løpet av fjoråret, og i hovedstaden var boligprisveksten på svimlende 23,3 prosent.

For landet under ett steg prisene i gjennomsnitt 8,3 prosent fra 2015 til 2016.

I år har pendelen snudd, med flere måneder med boligprisfall, og selv om prisene steg i august, var det usedvanlig svakt til det som normalt er årets nest heteste måned å være.

TROR PRISENE FLATER UT: Terje Buraas i DNB Eiendom tror boligmarkedet vil stabilisere seg de neste månedene.

Det gir en ny utfordring for eiendomsmeglerkjedene. Der problemet i fjor var å finne nok selgere, har en del kjøpere satt seg på gjerdet nå.

– Det er mange selgere på banen, men det er større reservasjon på kjøpersiden. Selv om vi har mange oppdrag, så er ikke omsetningen så sterk, sier administrerende direktør Leif J. Laugen i Krogsveen.

I fjor hadde selskapet som har tilstedeværelse over hele Østlandet samt de største byene på Vestlandet, en omsetning på 502 millioner kroner. Det var en liten nedgang fra året før, da det omsatte for 517 millioner kroner.

Også Laugen påpeker at meglerforetakene lever av at folk kjøper og selger eiendom, og ikke av en prisstigning isolert sett.

Helt snudd om i Oslo



I fjor ble det solgt til sammen 3,1 prosent færre bruktboliger enn året før.

Det skyldes, i tillegg til fjorårets enorme prisvekst, at 2015 var et spesielt sterkt år.

– I første halvår 2015 var hele markedet opp 10 prosent i volum mot hva som var normalt. Den gang uttalte jeg at vi kom til å se tilbake på dette og si at «those were the days», sier Laugen.

Han sier omsetningen for Krogsveen hittil i år har vært på nivå med fjoråret.

I tillegg til Oslo-markedet var Rogaland utfordrende i fjor. Her var det flere som ønsket å selge enn å kjøpe, noe som førte til prisfall og lavere omsetning for kjedene.

– Stavanger-området har kommet seg gjennom dette og fått økt omsetning, mens Oslo har vært svakt i år. Det er mye til salgs – og færre kjøpere, sier Krogsveen-direktøren.

Leif Laugen leder meglerkjeden Krogsveen.

– For oss er det behov for både kjøpere og selgere. Vi har gått fra en situasjon med veldig få selgere, og da ble prisene dratt opp. Siden mars har det snudd helt. Nå er det mange selgere på banen, men færre kjøpere.

Investeringskostnader



For Privatmegleren, landets tredje største meglerkjede etter DNB Eiendom og Eiendomsmegler 1, pekte pilene oppover i 2016.

Selskapet driver etter en franchisemodell, der en viss prosentandel av omsetningen i de ulike avdelingen går til administrasjonsselskapet. Her opplevde de en omsetningsvekst fra 52 millioner i 2015 til 69 millioner kroner i 2016.

– 2016 var et spesielt år i boligmarkedet, hvor de aller fleste områdene i landet var veldig velfungerende, og også Rogalands-området begynte å ta form igjen, sier administrerende direktør Grethe W. Meier.



– Så hadde vi det helt spesielle med Oslo hvor det ble en massesuggesjon der alle ville inn i markedet, legger hun til.

Hun påpeker at driftskostnadene til Privatmegleren økte i fjor som følge av investeringer i nye digitale verktøy og sluttføringen av en ny profil for selskapet.

Meier ser en solid utvikling hittil i år.

– Vi har fremdeles en positiv utvikling i forhold til bransjen for øvrig. Så langt i år ligger vi opp 4 til 5 prosent, sier hun.

Terje Buraas i DNB Eiendom sier de ser at det begynner å bli bra med kjøpere igjen.

– Men de har senkede skuldre og bruker litt lengre tid på å kjøpe en bolig. Selgerne har forstått at de ikke kan vente prisrekorder hele tiden. Når forventningene mellom kjøperne og selgerne møtes, begynner markedet å normalisere seg, sier han, og legger til:

– Jeg er relativt positiv til vinteren. Jeg tror vi ser trender om at prisene kan flate ut.

Slik gikk det med de helintegrerte eiendomsmeglerforetakene i 2016:

Tall i millioner. 2015 i parentes.

Driftsinntekter Driftsresultat

Resultat før skatt

DNB Eiendom

1462 (1506)

166 (205)

181 (225)

Krogsveen 502 (517)

46 (63)

47 (65)

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

426 (360)

63 (43)

67 (47)

Eiendomsmegler 1 Oslo

213 (207)

3 (6)

4 (7)

Eiendomsmegler 1 Nord-Norge

176 (158)

27 (26)

27 (27)

Eiendomsmegler 1 SR

348 (383)

14 (27)

16 (30)

Sørmegleren 96 (100)

13 (17)

13 (17)

Eiendomsmegler Vest

192 (191)

-11 (13)

-11 (11)

Obos Eiendomsmeglere

114 (145)

-4 (5)

-3 (5)



Slik gikk det med administrasjonsselskapene i meglerforetak med franchisemodell: