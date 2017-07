Etter to år avvikler daglig leder Tommy Kaland billigkonseptet Fair Eiendomsmegling i Bergen.

Kaland startet opp lavprisselskapet sommeren 2015 med partner Petter Krantz og investor Espen Galtung Døsvig. Sammen eide de Fair Eiendomsmegling gjennom egne holdingselskaper, skriver Bergens Tidende, som først omtalte avviklingen. (Bak betalingsmur)

– Vi har valgt å avvikle selskapet rett og slett fordi vi ikke ser potensialet for lønnsomhet fremover, sier Tommy Kaland til E24.

Nå må selskapet se seg slått av konkurranse fra meglere som ønsker en størst mulig gevinst.

Selv satset Fair på en heldigital markedsføring, droppet avisannonseringer og printet sine egne prospekter. Lignende selskaper har skutt fart de siste årene, blant annet skrev Bergensavisen (bak betalingsmur) om eiendomsmeglerselskapet Marton, som tilbyr boligeiere å selge hjemmet sitt for 25.000 kroner.

Kaland mener meglere som ønsker å starte opp nye billigkonsept kommer til å slite i markedet.

– Jeg mener det er mulig å ha et billigkonsept hvis du har et veldig stort volum. Men det tror jeg folk vil ha problemer med hvis de starter opp i markedet nå, sier han til E24.

– Markedet vil ha et fullverdig produkt

Siden oppstarten for to år siden har lavprismeglerne solgt unna 300 boliger i Bergen-området. Et boligsalg hos lavprismegleren lå på rundt 75.000 kroner, hvor Fair droppet den tradisjonelle avisannonseringen.

– Vi turte å gjøre noe annerledes, men så ser vi i etterklokskapen at markedet i utgangspunktet er interessert i et mer fullverdig produkt, i form av avisannonsering og full digital markedsføring, forteller Kaland.

Selv har han jobbet som megler i over 20 år, og sitter i dag som daglig leder i Kaland & Partners – et tradisjonelt meglerhus som i år ser mot en samlet sum på 3,5 milliarder for formidlinger av boliger. Ifølge selskapets hjemmesider lå et boligsalg på omtrent 100.000 kroner i kostnader og meglerprovisjon.

Kaland understreker overfor E24 at billigproduktet Fair måtte se seg slått av konkurransen i markedet, også fra Kaland & Partners:

– Vi kunne jo ha utvidet den digitale markedsplassen og skapt et mer eksklusivt look, og dermed gått vekk fra billigproduktet. Men da hadde vi blitt for like Kaland & Partners.

– Det faller på sin egen urimelighet at vi skal gå hen å konkurrere med et selskap som er likt det vi allerede har fra før, sier Kaland til E24.

Billigmodellen har stort potensial

Allerede for seks måneder siden ante Fair konturene av liten lønnsomhet i selskapet. Til tross for at grunnlaget for drift har vært der, peker bergensmegleren på at meglerne i Fair tapte flere befaringer til andre meglere. Da kunne de ikke fortsette.

– Skal du starte noe nytt så må du gjøre det 100 prosent. Vi har hele tiden gitt 100 prosent, men etter to år føler vi oss trygge på at vi har gitt konseptet en fair sjanse, og at vi nå har grunnlag for å vurdere det dit hen at vi legger ned, sier Kaland.

– Men hva tenker du om billigmodellen, er den liv laga?

– Uten tvil, men jeg ser at det avgjørende er at man må ha et stort nok volum for å drive lønnsomt.

Og det tror Kaland er problematisk i dagens pressede marked.

– Visst er det potensial, men da må det være gjort på andre premisser. For det er ikke størrelsen på markedet som avgjør, men volumet av selgere som ønsker å se til lavprismodellen, sier han.



Vil bli vanlig å selge selv

I juni i fjor ble den aller første boligen solgt via meglerutfordreren Propr. Tjenesten tilbyr hjelpeverktøy for å selge boliger på egen hånd.

Daglig leder i Propr, Kjetil Eriksson.

– Fair måtte avvikle sitt billigkonsept i Bergen, de mener at selgere heller ville gå for en «hel pakke». Hva er deres erfaringer?

– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen, da Propr nå opplever en kraftig økning i antall kunder over hele landet, sier daglig leder Kjetil Eriksson til E24.

Tidligere i år skrev E24 om at tjenesten hadde 9.480 registreringer, men til sammen kun 65 boliger som hadde blitt formidlet for salg.



– Vi må bygge tillit, og vi må vise brukerne at det er trygt å bruke oss. De må bli kjent med tjenesten. Når man ser at disse faktorene stemmer, regner jeg med at vi kommer til å få et fantastisk 2017, sa daværende daglig leder Merete Nordvik i fjor.

Eriksson vil ikke utdype hvor mange boliger som nå er solgt, men opplyser om at det registreres tre nye oppdrag daglig hos meglertjenesten, til tross for et normalt sett lavere trykk i juli.

Saken fortsetter under annonsen.

Selv tror Propr-sjefen at billigmodellen er noe markedet vil ta godt imot.

– Vi er overbevist om at etterspørselen etter en trygg og god tjeneste kun vil øke kraftig i årene som kommer, og at det å selge boligen sin selv kommer til å bli like vanlig som når folk selger bilen sin på egen hånd, sier han.

– Vi uttaler oss ikke om konkurrenter, men heier på alle som jobber med å få redusert dagens skyhøye meglerhonorarer, legger Eriksson til.

Eiendom Norge: – Villige til å betale mer



– Vi har jo sett opp igjennom årene at mange av disse såkalte billigkonseptene ikke har slått helt an, noen som vi også har sett ved slike «selge selv tjenester», sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge til E24.

– Hva tror du er årsaken til at billigkonseptene ikke har slått an i markedet?

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– Årsaken er nok at når man først skal selge boligen sin, så selger man som oftest det viktigste man eier, og som har størst økonomisk verdi. Dermed ønsker man en fagperson som holder i prosessen hele veien fra A til Å.

Dreyer tror de fleste boligselgere ønsker å betale for slike prosesser for å føle seg tryggest mulig.

– Og da er man også villig til å betale mer, understreker han.

Dreyer peker på at flere elementer vil spille inn på selgers valg, men at det økonomiske aspektet, som omhandler å få en best mulig pris, gjør at selgere går for dyrere eiendomsmeglere.

– Det finnes jo flere juridiske fallgruver ved boligsalg, og det er jo ikke uten grunn at meglere i dag har fem års utdannelse bak seg for å praktisere. Det sier litt om kompleksiteten.

– Jeg tror nok de aller fleste har tillit til at det er megler som kan gjøre en best mulig jobb for deg når du skal selge, og det er derfor slike tjenester ikke slår an, legger Dreyer til.