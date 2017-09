Det danske datterselskapet til Ivar Tollefsens Heimstaden har kjøpt 26 eiendommer og fire byggeprosjekter, skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Totalt legger eiendomsselskapet 3,82 milliarder kroner på bordet for eiendommene.

Eiendommene ligger i Stor-København, Århus, Odense, Sjælland og Triangel-regionen.

Tollefsen eier gjennom selskapet Fredensborg 98 prosent av stemmene i svenske Heimstaden, som er et av Nordens største eiendomsselskaper.

Køben-offensiv



Tollefsen har investert tungt i og rundt København siden 2014, men trapper nå opp sin portefølje.

Tollefsen uttalte til nyhetsbyrået Reuters i juli at han eier eiendom i den danske hovedstaden for over 12 milliarder kroner.

Dette betyr at han nå eier eiendom i København for nær 16 milliarder kroner.

– Københavns «relativt lave» eiendomspriser bør fortsette å øke etter hvert som byens befolkning vokser, sier Tollefsen til Reuters.

Mer lukrativ hovedstad



Han mener at Københavns geografi gjør byen mer interessant for boliginvestering enn de andre skandinaviske hovedstedene.

Grunnen er at København kan ekspandere i alle retninger, som igjen vil gi høyere boligpriser, ifølge Tollefsen.

I Skandinavia har den norske investoren eiendommer for over 60 milliarder kroner.

Få nyhetene først!

Last ned minE24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.