Expert lanseres som nytt konsept under navnet Power: – En risikosport å bytte navn

Etter å ha slitt med milliardunderskudd over flere år, skal elektronikk-kjeden Expert nå få ny identitet og gjenoppstå under navnet Power.

– Power er et helt annet konsept enn Expert, sier kjedens norgessjef Anders Nilsen til E24.

– Butikkene er annerledes, sortimentet og prissettingen annerledes. Power er et nytt konsept som vi skal lansere, og som blir en ny utfordrer på elektronikkmarkedet, fortsetter Nilsen.

Power erstatter dermed de etablerte Expert-butikkene i Norge. Allerede har kjeden testet ut det nye konseptet i noen butikker, under Expert-navnet, og i Danmark, hvor Power ble lansert som en ny kjede i 2015.

– Konseptet er det eneste i verden som vi kjenner til hvor prisene i butikk er knyttet direkte opp mot nettbutikkene og justerer seg umiddelbart etter nettpriser, sier Nilsen.

INNFØRER NYTT KONSEPT: Administrerende direktør Anders Nilsen i Expert Norge.

Etter årene med underskudd har situasjonen for den nordiske kjeden snudd den siste tiden. Butikkene hvor Power-konseptet har vært testet har i snitt hatt en vekst på 80 prosent, ifølge Nilsen.

Ifølge fagbladet Elektronikkbransjen økte omsetningen i fjor med 1,1 milliarder kroner, med spesielt stor vekst i Finland og Norge. Det ligger dermed en grundig vurdering bak å bruke Power-navnet i stedet for det etablerte Expert-navnet på de norske butikkene:

– Vi ønsker å rendyrke Power-konseptet. Det er enklere å etablere et nytt varemerke nå enn det var tidligere, og vi drar dessuten nordiske synergier i det å ha ett varemerke, sier norgessjefen.

Det nye navnet på konsernet blir Power International.

– Fornuftig, men krevende



Det er fornuftig med et navnebytte når kjeden lanserer et nytt konsept, mener høyskolelektor Robert Ingvaldsen ved Handelshøyskolen BI. Men et navnebytte kan samtidig være en risikosport, mener han.

– Butikkene vil antagelig fremstå som annerledes. Det er mer enn selve navnet som endres – hele bekledningen av butikken må endres, og da er det fornuftig å bytte navn, sier han.

– Men det er klart, butikkene ligger på samme sted. Litt tilvenning av kundene må man vente seg, de trenger opplæring i hva dette nye konseptet er. Expert-navnet er veldig innarbeidet i Norge, så endringen vil bli krevende – det er en risikosport å bytte navn. Så gjenstår det å se om endringene vil bli godt mottatt eller ei.

– Dyrt å endre navn

Professor Runar Døving ved Institutt for markedsføring, Høyskolen Kristiania, mener en endring av konseptet forsvarer navnebyttet.

FORSTÅR NAVNEBYTTET: Professor Runar Døving ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

– Men de skal vite at forbrukerne ikke er veldig opptatt av navn, sier han.

– Det handler om gjenkjennelighet, det å få en god pris og god service. Begynner de ansatte å smile mer av navnebyttet, er det positivt.

Generelt er det et godt råd ikke å bytte navn, men heller sørge for å gjøre innholdet bedre, mener Døving. Han mener navnebytte ofte er et dårlig tegn, og påpeker ekspempelvis at Expert er et innarbeidet navn blant norske forbrukere. I tillegg er det dyrt å endre navn, påpeker han.

– Du må bytte navn på alle headinger og overalt, noe som innebærer at en stor del av markedsbudsjettet vil gå med til utseende i stedet for innhold, sier Døving.

– Man har kanskje en forestilling om at det er merket som selger, men sannheten er at det er innholdet som selger.

Tøff priskonkurranse

Elektronikkbransjen kjennetegnes av få aktører og prispress – ikke så ulikt dagligvarebransjen, mener BI-lektor Ingvaldsen.

Han synes det er interessant at Expert nå snakker om å gi opplevelser til kundene.

– Dette er en bransje hvor konkurransen er ganske intens og det er veldig prisfokus. Elkjøp har nok bedre innkjøpsbetingelser, som det kan være tøft å konkurrere med, så det kan være fornuftig for Expert å differensiere seg litt fra prisfokuset ved å skape andre verdier og opplevelser for kunden, sier han.

Det er et spesielt trekk ved den norske elektronikkbransjen at prisfokuset er så stort, ifølge Stiftelsen Elektronikkbransjen, bransjeforeningen for forbrukerelektronikk i Norge.

– Vi ser for eksempel derfor at en del elektronikk er billigere i Norge enn i Sverige, i motsetning til dagligvarer, sier kommunikasjonssjef Marte Ottemo i Elektronikkbransjen.

Konkurransen om markedsandeler kan tidvis bli så tøff at produkter i kortere perioder blir solgt med tap, opplever foreningen.

I hovedsak er det aktørene Expert, Elkjøp og Lefdal som dominerer det norske elektronikkmarkedet. Elkjøp og Lefdal er de desidert største, ifølge bransjeforeningen. Mange frittstående forhandlere har forsvunnet de siste årene.