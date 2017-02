Strammer inn på markedsføring av forbrukslån

I en pressemelding tirsdag kommer det frem at alle medlemmene i de to foreningene har sluttet seg til bransjenormen som skal ha mål for seg å begrense uønsket og pågående markedsføring.

– Forbrukslån og kreditt er naturlige og gode produkter, men det fordrer selvdisiplin og god informasjon både hos dem som tar opp slik gjeld, og hos de som tilbyr slike produkter. Ingen er tjent med at noen blir gjeldsoffer fordi de tar opp mer forbruksgjeld enn de kan betjene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge ifølge pressemeldingen.

– Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig. Dette er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet en bransjenorm som på noen punkter er strengere og mer konkret enn lovverket, og som vil gjelde som en minimumsstandard for alle medlemmene i de to foreningene, sier han.

Ifølge pressemeldingen skal normen ha strengere krav til markedsføring av forbrukslån og kreditt enn hva loven krever i dag.

Prinsipper for bransjenorm Markedsføring skal tydelig merkes.

Det skal klart fremgå hva slags produkt som markedsføres.

Markedsføring skal ikke legge opp til at forbruker må ta raske beslutninger eller at forbrukeren oppnår en fordel ved å ta et raskt valg.

Tilbud, uansett om det er betinget eller ikke, skal ha en varighet som gjør at forbruker får anledning til å vurdere det faktiske tilbudet, og eventuelt innhente andre tilbud.

Ved bruk av agenter til markedsføring, skal det tydelig fremgå hvilket finansforetak agenten representerer.

Avslår forbruker et tilbud, skal avslaget respekteres, og vedkommende skal ikke forsøkes overtalt til å inngå avtale.

Tredelt målsetting

Ifølge Kreutzer så er målet med den nye formen tredelt.

Forbrukeren skal være godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før inngåelse av avtale om kreditt.



Forbrukeren skal ikke anbefales eller motiveres til å inngå avtaler om kreditt som ikke passer forbrukerens finansielle situasjon.



Markedsføring av forbrukslån og kredittkort skal ikke være aggressiv og påtrengende.

Finans Norge-sjefen presiserer også at de er svært opptatt av hensynet til unge forbrukere.

Forbrukslånsveksten, og gjeldsveksten generelt er økende i Norge, og i helgen skrev E24 om Tom Pøhner, som har slitt med psykiske lideler og til sammen har fått utbetalt 2,7 millioner kroner i forbrukslån.

Bank Norwegian med på laget

Norges Største formidler av forbrukslån, Bank Norwegian skrev i forbindelse med fremleggelsen av årsrapporten mandag at de stiller seg bak Finans Norges initiativ om etablering av en bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukslån i Norge.

Det finnes også banker i Norge, deriblant Komplett Bank som ikke er en medlem av de to bransjeorganisasjonene, disse er ikke formelt forpliktet til å følge normen, men Kreutzer oppfordrer også disse til å stille seg bak den nye normen.

– For foretak som ikke er medlem i en av foreningene, kan det kanskje være fristende nå å forsøke å ta markedsandeler ved å ikke følge normen. Det vil være uheldig, og da kan det være klokt om myndighetene tar utgangspunkt i vår bransjenorm, og lovregulerer markedet slik at alle må følge de samme reglene, sier Kreutzer.