Premien var til å begynne med satt til 30 år frem i tid. Etter tilbakemeldinger fra forbrukere, har de nå valgt å endre betydningen av begrepet «resten av livet», skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg skjønner diskusjonen som har oppstått ved bruk av begrepet «resten av livet» og hva det omfatter, særlig når mange av deltagerne er barn. Derfor har vi valgt å presisere hva premien innebærer, sier Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is.

Blir du plukket ut som vinner, så vil Hennig-Olsen nå bruke statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om forventet levealder, hvor din alder trekkes ifra utregningen.

– I utgangspunktet er det en morsom idé at vinneren får is for resten av livet, men lite gjennomtenkt før Hennig-Olsen valgte å endre premiens betydning. De fremstod ganske klønete, men bra de har ryddet opp nå, sier Lars Erling Olsen, markedsføringsprofessor ved Høgskolen Kristiania.

Hører på forbrukerne



Reklamekampanjen går ut på at man skal ta en bit av sin favorittis fra Hennig-Olsen og knipse et bilde. Dette skal så deles på sosiale medier. Konkurransen varer til fredag 25. august, hvor en vinner trekkes tilfeldig ut.

Lars Erling Olsen, markedsføringsprofessor ved Høyskolen Kristiania.

Etter at kampanjen ble rullet ut i begynnelsen av juni har det derimot kommet reaksjoner på hva selskapet mener med at vinneren får is resten av livet.

– Begrepet «resten av livet» har vært brukt på samme måte i lignende konkurransekonsepter før, og vi har stort sett bare fått positiv respons fra forbrukere. I lys av enkelte tilbakemeldinger ønsker vi likevel å endre tidsaspektet slik at det er mer i tråd med hva folk flest forbinder med dette begrepet, sier Lillian Hall, markedsdirektør i Hennig-Olsen Is i meldingen.

– Markedsføringsloven sier at det ikke skal drives villedende reklame, så når Hennig-Olsen sier at vinneren får is for resten av livet, må de gi vinneren dette. Problemet i denne saken er at de tydeligvis mente noe annet da de sa «resten av livet», sier markedsføringsprofessor Olsen.

Må tenke på konsekvenser



Markedsføringseksperten sier at produsenter bør finne på konkurranser som fanger forbrukernes oppmerksomhet, som for eksempel når premien er sjokolade tilsvarende egen vekt, eller is for resten av livet.

Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is.

– Det er likevel viktig at produsenten tenker grundig gjennom konsekvensene av en slik konkurranse og hvordan premieringen skal gjøres rent praktisk, sier Olsen.

– Vi har diskutert konkurransepremien mye og kommet fram til at vinneren får is for en levealder. Dette var noe vi tenkte gjennom før konkurransen ble annonsert også, sier administrerende direktør Hennig-Olsen.

Markedsføringseksperten forklarer at det må lages en kontrakt mellom produsent og premievinner som gjør det klart hvordan det hele skal fungere.

– Det er krevende å inngå «livslange» kontrakter med forbrukere, og en produsent kan møte flere utfordringer underveis, for eksempel ved endringer i et selskaps eierforhold, sier Olsen.

Kan koste selskapet mer



Hvor mye dette reklamestuntet vil koste Hennig-Olsen kan se ut til å endre seg. Det avhenger av hvem som til slutt blir den heldige vinneren. Fristende kan det jo bli å velge en aldrende sjel fremfor en yngre variant som vinner.

– Vi ønsker at dette skal være en sjenerøs kampanje som spres glede til alle iskrem-elskere i Norge. Vi er opptatt av at premien innfrir vinnerens forventninger, og derfor endrer vi nå på konkurransevilkårene, sier Hall i pressemeldingen.

Verdien av premien tilsvarer 3.055 kroner per år, noe som er 1 års normalt forbruk av småis, opplyser selskapet på sine hjemmesider.

Når det gjelder issalget sett bort fra konkurransen, hadde Hennig-Olsen god vekst i mai, mens juni var dårligere enn i fjor.

– Vi forventer bedre salg i juli enn i fjor. Været har mye å si, og issalget følger soltimer og temperatur. Men mange nordmenn ferierer i utlandet i år, og det kan påvirke salget, sier administrerende direktør Paal Hennig-Olsen.