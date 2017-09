Forsikringsgründerne i Tribe styrker laget

– Vi fikk vår første kunde i desember i fjor og har som mål å passere 1.000 i løpet av året, sier grunnlegger og arbeidende styreleder Rune Brunborg i forsikringsselskapet Tribe.

Med på laget har selskapets to grunnleggere, Rune Brunborg og Henrik Nygård Sjølie, nå fått med seg Martin Johnsrud Sundby, Google Norge-direktør Oddgeir Garnes, investor Christian Thommessen og Patrick Palmgren, som er global leder av ventureinvesteringer i BearingPoint Strategic Ventures.

– Muligheten til å få sitte sammen med en gjeng lynskarpe folk og få brukt hodet på en helt annen måte, var veldig fristende, sier Johnsrud Sundby om hvorfor han har investert i selskapet og takket ja til styreverv.

Akkurat hvor mye han har investert vil han ikke ut med, men sier at det er såpass mye at han ser det som interessant å bruke en god del av sin tid på det mellom slagene i skisporet.

– Jeg ser også at metodikken og tankesettet som kreves i næringslivet for å lykkes er veldig mye av det samme som i toppidretten, sier Johnsrud Sundby videre.

Skiprofilen kan imidlertid ikke profilere Tribe offentlige i nevneverdig grad, ettersom skilandslaget er sponset av Sparebank 1, som også driver med forsikring.

Oddgeir Garnes forteller at hans styreverv er uavhengig av kundeforholdet IT-giganten har med selskapet.

– Men jeg synes hele konseptet er utrolig spennende, forteller han om hvorfor han ble med i styret.

Mener vennemodellen gir færre skader

E24 skrev i april om den nyoppstartede forsikringsaktøren i det norske markedet.

Med en heldigital plattform garanterer selskapet at du alltid vil få en pris som ligger minst 5 prosent under konkurrentene. Det eneste du må gjøre er å gi visse personopplysninger, så henter Tribe inn forsikringsdetaljene dine fra de andre selskapene og overfører forsikringene med samme eller bedre vilkår.

Selskapet opererer også med en modell der du lager vennegrupper som du selv velger.

For hver skadefri venn du har får du mer rabatt på forsikringen, opptil 50 prosent fra prisen du betalte hos din gamle leverandør.

Tribe-gründerne mener det ligger en stor gevinst i at folk har slike grupper, både fordi du inviterer inn folk du stoler på og fordi det skaper incentiver internt i gruppen om å ha minst mulig skader.

Hvis du bruker forsikringen for å få dekket en skade på bilen eller noe annet, vil det redusere rabatten for alle i vennegruppen din.

– Vi opplyser kundene om at en i gruppen har hatt skade, men ikke hvem og hva som skjedde, sier Brunborg, på spørsmål om personvernet er ivaretatt i en slik løsning.

Selskapet er ikke i seg selv et fullverdig forsikringsselskap, men en slags forsikringsagent.

– Det er i vår interesse at opplevelsen for våre kunder er så god og enkel som mulig, sier Brunborg, og forteller at de i første omgang bruker forsikringsselskapet Lloyds.

Oppsettet åpner imidlertid for at Tribe kan bytte ut forsikringsselskapet som står for selve forsikringen, uten av kunden trenger å forholde seg til det.

Og både de nye investorene, styremedlemmene og grunnleggerne har troen på modellen:

– Utbetalingstallene våre fra første halvår viser at det er 80 prosent sikkert at kundene våre hadde mindre skader enn gjennomsnittet i markedet, sier Brunborg.

Vil hente 10 millioner i høst

Selskapet regner med at de må ha mellom 15.000 og 20.000 kunder for å bli lønnsomme.

Foreløpig er målet å nå 1.000 kunder før nyttår. I veksten fremover må selskapet også ta noen avgjørende valg om hvor fort de vil vokse. Baserer de seg på egenvekst og jungeltelegrafen kan det gå tregere, men koste mindre. Satser man mye på reklame og kundejakt, kan man vokse raskere, men bruker mer penger underveis.

Selskapets grunnleggere forteller at de allerede har hentet inn 35 millioner for å starte opp, og at de planlegger å hente inn 25 millioner kroner til fra investorer.

– Vi planlegger å hente 10 av dem i høst, sier Brunborg.

Selskapet har per i dag 20 ansatte, og grunnleggerne mener det er mer enn den nye vennemodellen som gjør at de har lavere kostnader og kan tilby lavere priser enn de eksisterende aktørene.

Saken fortsetter under annonsen.

– Vår IT-plattformen er bygget fra bunnen av og koster rundt 10 millioner årlig å drive. Det er langt under enn det andre kan drive for, sier Brunborg.

IT-plattformen er delvis utviklet internt hos Tribe og i samarbeid med eksterne, blant annet Microsoft. Tribe-grunnleggerne ser for seg at de også kan tjene penger på å lisensiere ut plattformen til andre forsikringsselskaper med tiden.

– Vil dere endre på selve forsikringene også, eller handler dette i første omgang om priser og vennemodellen?

– Vi vurderer løsninger som tidsbaserte forsikringer, for eksempel, eller destinasjonsbasert reiseforsikring. Men folk er jo vant til å ha en viss pakke i forsikringene sine, og det vil vi også fortsette å tilby i fremtiden, sier Brunborg.

– Omtrent oligopol

Medgründer Henrik Nygård Sjølie mener dagens forsikringsbransje ligner et oligopol, altså et marked som domineres av noen få, store aktører med begrenset konkurranse.

– De store aktørene har liten interesse av mer konkurranse og bruke mye penger på å investere i plattformene sine for å kunne gi bedre rabatter og priser, sier Sjølie.

Investor og styremedlem Christian Thommessen sammenligner Tribe med treningskjeden Evo, som han også var med på i starten. Evo-kjeden kom inn i markedet med selvbetjente treningssentre og la seg langt under konkurrentene i pris.

– Som investor handler dette om å få være med på en disrupsjon, og Tribe er det samme for forsikring som det Evo var for treningsmarkedet. I dag er det bare noen få bransjer igjen som ikke har opplevd de utfordrerne og endringene som vi stadig ser rundt oss, men forsikring er én av de få som står igjen, sier Thommessen.

Han sier det er tre hovedgrunner til at han har investert penger i oppstartsbedriften: En kostnadseffektiv teknologiplattform, den nye måten å kommunisere og engasjere kundene i forsikringsforholdet sitt og teamet bak selskapet.

– Disse her har jo sagt opp jobbene sine og satset sparepengene på at de skal få det til, sier han og ser smilende mot Brunborg og Sjølie.