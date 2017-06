Google planlegger nytt megakontor i London

I finanssektoren har en rekke bedrifter laget kriseplaner for å komme seg ut av Storbritannia før de bryter med EU, det gir Google tilsynelatende en god blanke i.

Like før helgen sendte Google inn sin søknad for sitt nye hovedkontor i London til Camden Council.

Byggestart er planlagt i 2018.

Kontoret skal bygges ved King's Cross, like rundt hjørnet fra dagens kontor, skriver The Guardian.

I tillegg til de to kontorene, planlegger Google ta i bruk en tredje bygning like ved, for å skape et campusområde med plass til 7.000 Google-ansatte.



Den 11 etasjer høye bygningen vil strekke seg parallelt til plattformene på jernbanestasjonen King's Cross.

– Vi er glade for å kunne bringe våre Googleansatte i London sammen på et campus, med en spesialutviklet bygning vi har utviklet fra grunnen.



– Våre kontorer og fasiliteter spiller en viktig rolle i å forme Google-kulturen, noe som er en av grunnene til at vi er kjent for å være blant de beste stedene å jobbe i bransjen, sier Joe Borrett leder for eiendom i Google i en kunngjøring.

CAMPUS: 7.000 Google-ansatte skal ha arbeidssted ved bygningene som skal utgjøre Googles nye senter i London.

Grønn lunge



Bygget vil inneholde et vell av finesser:

Det blir fire spisesteder i bygget, hvor av hovedkafeen vil bli over tre etasjer og inneha en promenade med utsikt over togstasjonen.

På taket vil det bygges en 200 meter lang tursti.

I tillegg vil bygget få treningsrom, massasjerom, svømmebasseng og innendørs idrettsbane.

STORT AREAL: I det markerte området skal Google sitt nye London hovedkontor ligge, midt mellom de to togstasjonene på King's Cross.

INNENDØRS: Parti fra inne i hovedbygget.

Selv om bygget ligger midt i London sentrum skal det også få hager.

Ikke mindre enn tre hager skal beplantes fordelt over flere etasjer. I enkelte av hagene skal det plantes felter med jordbær, stikkelsbær og salvie blant annet.

Bygningen er designet av designkontoret Heatherwick. Grunnleggeren selv Thomas Heatherwick sier i en uttalelse at området er fascinerende, og at han ikke kan unngå å elske kombinasjonen av massive jernbanestasjoner, veier, kanaler og annen infrastruktur.

– På grunn av disse omgivelsene har vi behandlet denne bygningen som en del av infrastrukturen, laget med utskiftelige elementer som sikrer at bygningen og arbeidsområdet holder seg fleksibel i årene som kommer, sier Heatherwick i uttalelsen.

LUFTIG: Det skal satses på store åpne områder i bygget

Fire parkeringsplasser



Det er liten tvil om at Google er miljøbevisste når de nå bygger nytt hovedkontor i den britiske hovedstaden. Selskapets parkeringsplass for de 7.000 ansatte, ville nok fått enhver miljøaktivist til å juble.

Bare fire biler vil til enhver tid kunne stå parkert i byggets parkeringsområdet. Til gjengjeld er det planlagt hele 686 plasser til sykler.

Solcellepaneler på taket skal gi en samlet årlig produksjon på nesten 20 megawattimer (MWh).

Opprinnelig var planene å lage et luksuskontor, med en komplett løpebane på taket og klatrevegg.

Arkitektkontoret AHMMs planer ble estimert til en milliard pund, om lag 10,8 milliarder kroner, men planene ble i 2015 funnet for kjedelige, og Heatherwick fikk oppdraget.



Så langt har ikke Google ønsket kommentere prislappen for det nye bygget.

PÅ TAKET: Taket på det nye bygget blir en grønn oase, blant annet inneholdende en tursti på 200 meter.