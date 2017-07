Nå kan du «date» deg til et kollektiv

– Vi er ikke en konkurrent til utleiemeglere, men et substitutt. Hovedfokuset er ikke boligobjektet, men menneskene, sier gründer Christian Wierød til E24.

23-åringen har sammen med medgründer Øyvind Hasund Dahl startet nettportalen Uninite. Den er ikke helt som andre leieportaler.

Uninite kan nemlig minne påfallende mye om en datingtjeneste. Ved å registrere en profil tar portalen først utgangspunkt i Facebook-profilen din. Deretter kan du registrere flere av dine egne personlighetstrekk, og hva du ser etter i en romkamerat.

Til slutt blir du «matchet» med andre potensielle leietagere som også leter etter bofeller. En gruppe som har funnet hverandre blir spleiset sammen til et «virtuelt hjem», og kan deretter begynne på jakten etter en bolig.

– Poenget er å snu om på boligsøkerprosessen. I dag finner man et ledig rom i et kollektiv først og blir kjent med dem som bor der etter man har flyttet inn. Det er jo som å gifte seg ved første blikk, sier Wierød.

Mangel på studentboliger

Det nærmer seg studiestart, og tiden er som vanlig preget av et stort press på leiemarkedet når studentene rykker inn i storbyene.

Forrige uke meldte Studentsamskipnaden i Oslo om at hele 6.551 studenter står i kø for å få tilgang til studentbolig i hovedstaden. Nasjonalt har kun 14,5 prosent av studentmassen tilgang på studentbolig, ifølge Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Det betyr at svært mange skal ut på privatmarkedet i søken etter tak over hodet.

– Svært mange av disse studentene søker seg inn i allerede etablerte kollektiv som har et ledig rom. Kollektivet holder visning, og du må «vinne» over alle de andre som ønsker å bo der, sier Wierød.

Nestleder i Norsk Studentorganisasjon, Anne Helene Bakke, støtter påstanden.

– Det går mange historier om folk som nærmest må på audition for å få et rom i kollektiv mange steder. Når man flytter til et helt nytt sted for å studere kan det være krevende å finne bolig når man ikke har noe nettverk, sier Bakke til E24.

Målet til Uninite er at de som må eller vil ut i privatmarkedet skal bli kjent med sine fremtidige romkamerater først, for dermed å øke sjansene for å trives i kollektivet.

– Kall det gjerne dating, sier Wierød.

– Folk synes ikke det er litt kleint, da?

– Hadde du spurt meg for fire år siden, så hadde jeg sagt ja. Men i dag har du tjenester som Airbnb, Uber, Tinder og Happn, og det er nesten mer uvanlig å ikke møtes på nett enn å gjøre det. Så det er ikke noe problem, slår Wierød fast.

VELG: Ved å huke av for flere interesser og personlighetstrekk snevres søket etter den perfekte roommate inn.

Digitalisere hele prosessen

Hasund Dahl og Wierød startet opp på nyåret i 2016. Portalen har vært i drift siden slutten av mars i år. – 7500 leietagere har registrert profiler siden den gang, og over 500 utleieobjekter har blitt lagt ut. Det har gått over all forventning, sier Wierød. Særlig etter at opptaket til høyere utdanning var klart 20. juli har trafikken økt kraftig, og Uninite kan nå meldte om rundt 100 nye registrerte leietagere per dag, forteller gründeren. Portalen sysselsetter nå seks fulltids ansatte, har mange investorer i ryggen og blant andre Arne Peder Blix, Olav Hasund og Gunnar Kapstad i styret. PORTAL: Når matchingprosessen er ferdig er neste steg å finne et helt hjem du kan dele med dine nye romkamerater. Wierød mener Uninite tilsvarer en digital utleiemegler, hvor alt på sikt skal digitaliseres og automatiseres.

– Det finnes ikke noe produkt i markedet som gjør alt. Vi ønsker en digital plattform som moderniserer en konservativ og gammeldags bransje. Uninite skal for utleiemarkedet bli det Vipps er blitt for bankene, sier Wierød.

På sikt skal Uninite inn i betalingsstrømmen av leieprisen og ta en andel.

– Vi kommer til å legge oss i prissjiktet mellom Finn.no (499 kroner for en annonse) og en vanlig utleiemegler. Vi ser på oss selv som et substitutt til utleiemeglerene ved at vi bygger et system som de også kan bruke, sier gründeren.

Det skal imidlertid nevnes at tjenesten Hybel.no har lignende tjenester, blant annet funksjonen «Finn hybelvenner».

– Konkurranse er bra, spesielt for forbrukerne. Vi skiller oss fra hybel.no ved å ha en sanntids matchingalgoritme som gjør mye av jobben for deg. I tillegg er vår tjeneste tilrettelagt for grupper, sier Wierød.

Rating og «bolig-CV»

Målet er også å bidra til at leiemarkedet blir trygt og profesjonelt, også for unge og studenter. Etter hvert kommer Uninite til å operere med både «bolig-CV» og et lignende rating-system som transporttjenesten Uber, forteller Wierød.

– Vi ønsker mer profesjonelle og seriøse utleieaktører og at vi bidrar til å lover og regler overholdes.

Etter sommeren kommer det også en løsning som kan glede en lite likvid student: En stor reduksjon av det tradisjonelle depositumet på tre månedsleier ved innflytting.

Systemet fungerer slik at leietager betaler 15 prosent av egentlig depositum, og utleier er forsikret med opp til seks måneder tapt utleie, 500.000 kroner i erstatning for hærverk og juridisk bistand.

I tillegg vil de unge gründerne bak Uninite vise at dagens unge ikke er noe å frykte for utleiere.

– YouGov hadde en spørreundersøkelse for leiebolig i 2014 som viste at kun en prosent av de spurte helst ville ha unge under 25 år som leietagere. Vi vil vise utleierne våre at millennials er gode leietagere. Flertallet av unge nå er smarte og bryr seg om karriere og CV, sier Wierød.