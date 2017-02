Støtter lavere oljepengebruk

HOS NORGES BANK (E24): På en hastig innkalt pressekonferanse i ettermiddag, foreslo regjeringen å endre handlingsregelen for bruk av oljepenger fra dagens fire prosent til tre prosent av avkastningen fra Oljefondet.

Endringen ble annonsert bare timer før sentralbanksjef Øystein Olsen skulle holde sin årstale.

Årstalen er et av høydepunktene i finansadelens kalender – på vei inn i Norges Banks lokaler tok vi en prat med gjestene i det de var på vei inn – for å spørre om dagens store nyhet.

Ferd-investor og leder i oljefondets etikkråd, Johan H. Andresen, sier at han søkte på nettet i dag, og kom på at han selv hadde foreslått å redusere handlingsregelen i 2014.

– Så der var jeg tidlig ute, sier han til E24.

– Har regjeringen brukt for mye?

– Det har nok være riktig å fyre opp pengebruken, men jeg er usikker på om vi får den riktige effekten på produktivitet og bedre tjenester. Og det er ikke alltid slik at mer penger gir bedre tjenester i det offentlige, sier Andresen.

– Jeg tror nok juryen fortsatt er ute når det gjelder pengebruken de siste årene, fortsetter han.

Støre støtter

– Dette er en riktig beslutning som vi vil støtte, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til E24.

Han sier han ikke vektlegger så mye at sentralbanksjefen har foreslått det før, og er mer opptatt av det han mener er konsekvensene av regjeringens politikk

– Regjeringens ettermæle preges av en altfor rask innfasing av oljepenger, sier Støre, og viser til regjeringens eget anslag om at oljepengebruken kan økes med fire milliarder kroner neste år.

Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen på vei inn til sentralbanksjefens årstale 16. februar 2017. Foto: Fredrik Bjerknes

– De varsler jo en bråstopp i pengebruken, sier han.

Dette foreslår regjeringen: Regjeringen presenterte nyheten om endre prosenten i handlingsregelen fra fire til tre på en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen torsdag. Handlingsregelen er et selvbestemt tak på hvor stor andel av oljefondet regjeringen kan bruke hvert år. Neste år legger regjeringen opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet, en økning på 82 prosent siden 2013. Pengebruken i år tilsvarer tre prosent av fondet. I fjor brukte regjeringen oljepenger tilsvarende 2,8 prosent av fondets verdi. Nå vil vurderingen sette forventet avkastning til 3 prosent, fra tidligere 4 prosent, ifølge en pressemelding. Målet er å bevare fondets verdi over tid.

– Ap avviste jo selv å senke handlingsregelen for få år siden?

– I 2012 var en avkastning på fire prosent i året ansett som realistisk av internasjonal ekspertise. Med den utredningen og utviklingen vi har sett siden det har bildet endret seg, sier Støre.

Støttes av Sigbjørn Johnsen

Tidligere finansminister og Ap-topp Sigbjørn Johnsen, som nå er fylkesmann i Hedmark, er også enig med Støre i at regjeringens forslag er riktig nå.

– Dette er et bra forslag og helt i tråd med de faglige anbefalingene vi har fått i senere år, sier Johnsen til E24.

For fem år siden var Johnsen raskt ute med å si at han ikke ville endre handlingsregelen, etter Olsens forslag.

– I 2012 var ikke dette modnet frem, og forslaget om å redusere handlingsregelen ble heller ikke sett i sammenheng med en helhetlig gjennomgang av investeringsstrategien som man har gjort nå, sier han videre.

Johnsen mener vi fremover må regne med at det legges opp til et strammere finanspolitisk ramme.

– Dette var ventet



Også ABG Sundal Collier-sjef Knut Brundtland var blant de inviterte som tok seg noen minutter til å snakke med pressen på vei inn.

– Handlingsregelen? Dette var ventet, sier han til E24.

PÅ PLASS: Skipsreder Herbjørn Hansson var også til stede på årstalen.

– Vi hørte det jo her for et par år siden under Stoltenberg, og det var festlig å se hvor raskt det ble avvist. Stoltenberg spurte jo ordførerne hva de ville synes hvis overføringene deres ble strammet inn, sier Brundtland, som også er sønn av tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Sentralbanksjefen har fortsatt å markere dette etterpå og jeg har merket meg at Jonas Gahr Støre i Ap har åpnet for diskusjonen.

– Handlingsregelen innføres med et bakteppe. Har Høyre/Frp-regjeringen brukt for mye oljepenger?

– Det har i hvert fall vært en trygg måte å sikre at ikke økonomien ble for hardt rammet, men det er som å kjøre bil, man må hele tiden avpasse farten til svingen man skal kjøre.

VETERAN: Eiendomskonge Olav Thon på vei inn til sentralbanksjefens årstale.

Økonomiprofessor Kalle Moene var også på plass.

– Jeg er litt nervøs for at dette fører til at vi ikke vil ha noen handlingsregel fremover, men jeg skjønner motivasjonen for å gjøre dette, sier han til E24.

– Men man kan i hvert fall ikke gjøre dette ofte, legger han til.

DNB-sjefen: Logisk

– Det har vel ikke vært uventet, det er helt i tråd med politikkutøvelsen og en logisk oppfølging av utviklingen, sier DNB-sjef Rune Bjerke til E24.

– Jeg syntes denne regjeringen har vært meget kloke når det gjelder bruk av oljepenger, eksemplarisk vil jeg si, sier skipsreder Herbjørn Hansson.

– Dette er vi positive til, og vi foreslo det samme allerede i 2013 og så sent som i fjor. Dette er helt riktig og dette vil vi stemme for, sier Hans Olav Syversen (KrF), leder i Stortingets finanskomité.

KOLONIALMAJOR: Rema-gründer Odd Reitan var også på plass hos Norges Bank.

– Bra timing

Investor Jens Ulltveit Moe er fornøyd med grepet.

– Det var helt riktig å gjøre det nå, sier Ulltveit-Moe.

– Jeg syntes timingen har vært bra, vi har hatt fem år nå med betydelig stimulans for økonomien, sier han.

Ifølge regjeringen ble nyheten sluppet torsdag fordi avgjørelsen var tatt, og den kunne lekket ut hvis man ventet til senere.

– De hevder at det er helt tilfeldig, det tror ikke jeg, sier Ulltveit-Moe.

– Dette har jeg foreslått lenge

Eika Gruppens sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen er imponert over at regjeringen har gått fra fire til tre prosent.

– Dette var veldig smart og det er imponerende at de foreslår dette i et valgår. Dette har jeg foreslått lenge, sier han på vei inn til Olsens årstale.

– Da oljeprisen var over 100 dollar brukte regjeringen for mye oljepenger, altså i 2013 og 2014 – men vi har ikke brukt for mye i de siste årene, sier han.

IMPONERT: Eikas Jan Ludvig Andreassen synes regjeringen gjør rett - og er modige - når de flytter handlingsregelen fra 4 til 3 prosent i et valgår.

Abelia organiserer 1.900 bedrifter og foreninger innen IKT, telekom og forskning. Leder Håkon Haugli har følgende å si:

– Dette er nødvendige tilpasninger av handlingsregelen, men det er like viktig at de følger opp med like nødvendige omprioriteringer på statsbudsjett.

Haugli minner om at Stortingets i 2001 forutsatte at innfasingen av petroleumsinntekter skulle bidra til å heve vekstevnen i økonomien.

Det skulle skje gjennom å prioritere utdanning, forskning og infrastruktur og vekstfremmende skattegrep.

Støttes av Schjøtt-Pedersen



Tidligere finansminister og «handlingsregelens far» Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som nå er leder for Norsk olje og gass, støtter også forslaget om å senke handlingsregelen til tre prosent.

Han sier at motstanden også kom av pedagogiske grunner, nemlig at det har vært viktig å ha det han kaller en enkel og lett forståelig handlingsregel.

– Og så er jo hele denne debatten en viktig påminnelse over hvor viktig oljen er da, humrer oljenæringens øverste talsmann.

STATSRÅD: Solveig Horne (Frp), barne og likestillingsminister, var til stede.

– Men spørsmålet dette egentlig handler om er hva vi faktisk bruker av penger. Vi er jo så heldige at vi har mange eldre som vil leve lange liv i årene fremover, men dette gir oss og oljeformuen noen utfordringer, sier han videre.

Han mener at det ikke ville ha vært naturlig å redusere handlingsregelen før nå, blant annet på grunn av den voldsomme veksten som fondet har hatt de siste årene og at det har kommet mye ny kunnskap om avkastning på lang sikt.

ØKONOMER OPP TRAPPA: Harald Magnus Andreassen, med Kalle Moene rett bak.

TIDLIGERE FINANSMINISTER: Kristin Halvorsen.

BEKYMRET: Økonomiprofessor Kalle Moene håper handlingsregelen ikke uthules.

OPP TRAPPEN: Hans Olav Syversen (KrF) leder finanskomiteen på Stortinget, og var selvfølgelig plass.

TOK GREP: Statsminister Erna Solberg overrasket før sentralbanksjef-middagen. Nyheten om endring i handlingsregelen gjør henne nok til en omsvermet samtalepartner på den tradisjonelle årstale-middagen.