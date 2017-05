Nummer én på listen over mest verdifulle varemerker i Norden har akkurat fått ny sjef.

Onsdag ble det kjent at den mangeårige medarbeideren Jesper Brodin tar over som ny konsernsjef i Ikea.

Den svenske møbelgiganten, som ble etablert av Ingvar Kamprad allerede i 1943, rangeres som nummer 43 på listen over verdens mest verdifulle varemerker.

Men på både den svenske og den nordiske listen, kommer Ikea-varemerket altså på topp.

Ny sjef



Under avtroppende konsernsjef Peter Agnefjälls ledelse har antallet ansatte i Ikea-konsernet steget med 28.000 til 140.000.

Ikea Verdens største møbelkjede, stiftet av den da 17-årige Ingvar Kamprad i 1943. Navnet er en sammentrekning av gründerens initialer, samt den første bokstaven i hans hjemgård Elmtaryd og hjemkommunen Agunnaryd – som ligger i Småland sør i Sverige. Selskapet skal ha 373 butikker i 47 land verden over, og vel 147.000 ansatte totalt.

I tillegg har en rekke nye varehus blitt åpnet. I regnskapsåret 2016 solgte kjeden for totalt 34,2 milliarder euro.

Varemerket skal være verdt 24,1 milliarder dollar, ifølge Brand Finance, som har utarbeidet hele topp-ti-listen over Nordens mest verdifulle varemerker, gjengitt av SvD. 24,1 milliarder dollar tilsvarer rundt 200 milliarder norske kroner.

Det er Brand Finance som har regnet på verdien til de ulike varemerkene og som har bestemt hvilke kriterier som skal avgjøre en slik verdi. Brand Finance ser blant annet på markedsføringsbudsjett og gjenkjennelsesgrad for å regne på hvor stor del av inntektene som kan tilskrives varemerket. Les mer om det her.

2. H & M

PÅ ANNENPLASS: Kleskjeden H & M gir svenskene både første- og annenplassen på Brand Finaces liste.

Svenskene får også annenplassen på denne listen. Den svenske kleskjeden H & M sitt varemerke skal være verdt 19,2 milliarder dollar, omtrent 160 milliarder norske kroner. Det til tross for at kleskjeden har slitt med varierende resultater den siste tiden. I første kvartal 2017 måtte kjeden se overskuddet krympe tre prosent. Lavere salgsvekst enn planlagt og økte rabatter påvirket resultatet negativt.

H & M-aksjen har falt rundt syv prosent over de siste fem årene. I januar ble klesgiganten forbigått av Nordea som det største selskapet på Stockholm-børsen.

H & M har hovedkontor i Stockholm og virksomhet i alle globale regioner.

3. Statoil

NORGES MEST VERDIFULLE: Oljekjempen Statoil følger tett bak H & M.

Norges mest verdifulle varemerke inntar tredjeplassen. Varemerket Statoil skal være verdt 7,6 milliarder dollar – drøye 63 milliarder norske kroner – ifølge Brand Finance.

Oljeselskapet, som er verdens største offshoreoperatør, har 20.500 ansatte og virksomhet i 35 land.

Den norske stat er hovedaksjonær i Statoil med en eierandel på 67 prosent. Resultatet for første kvartal 2017 slo analytikernes forventninger, og var kraftig forbedret takket være blant annet høyere oljepris og økt produksjon.

4. Lego

POPULÆRE: Varemerket bak Lego-klossene, som har eksistert i mange tiår, regnes som verdens sterkeste.

Leketøyskonsernet Lego er Danmarks mest verdifulle varemerke. I tillegg er Lego å regne for verdens sterkeste varemerke, skriver SvD.

Selskapet ble etablert i 1932 av den danske snekkeren Ole Kirk Kristiansen. Navnet Lego er en forkortelse for det danske uttrykket «leg godt». Det finnes fornøyelsesparker under navnet Legoland flere steder i verden, med den eldste i Billund i Danmark. Hovedkontoret ligger også her.

Varemerket skal være verdt 7,6 milliarder dollar, og ligger dermed på samme nivå som Statoil.

I løpet av de siste to årene har Lego klatret fra 18. plass til 4. plass på den nordiske listen.

5. Telenor

PÅ TOPP I SIN SEKTOR: Blant de nordiske telekomselskapene regnes norske Telenor som det mest verdifulle.

Varemerket Telenor skal være verdt 7,2 milliarder dollar, det vil si i overkant av 60 milliarder norske kroner. Telenor er dermed det mest verdifulle varemerket innen den nordiske telekomsektoren.

Telenor-konsernet er en av verdens ledende mobiloperatører. Selskapet har endret navn flere ganger gjennom historien. Selskapet ble etablert i 1855 som Telegrafverket. Navneendringen til Telenor skjedde i 1995 etter at virksomheten ble omdannet til et statlig aksjeselskap.

Det har blåst rundt Telenors ledelse de siste årene i tilknytning til den såkalte Vimpelcom-saken. Telenor eide tidligere rundt 30 prosent av aksjene i Vimpelcom, men har siden 2015 solgt seg ned i det korrupsjonsrammede selskapet.

6. Nordea

NORDENS BANK: Nordea har virksomhet i alle de nordiske landene. Her fra Helsinki-kontoret.

Storbanken Nordea er opprinnelig svensk, men operer i alle de nordiske landene, og kan i nærmeste fremtid komme til å flytte hovedkontoret sitt ut av Sverige. Ifølge SvD vurderer banken to ulike alternativer: København og Helsinki.

Nordea har over 10 millioner privatkunder og mer enn en halv million bedriftskunder i de nordiske landene. Konsernet har rundt 30.000 ansatte og 600 kontorer.

Varemerket skal være verdt 5,6 milliarder dollar, i underkant av 47 milliarder norske kroner, ifølge Brand Finace.

7. Ericsson

KRISERAMMET: Ericsson sliter med røde tall, men varemerket regnes fortsatt som verdifullt.

Til tross for milliardunderskudd i første kvartal 2017, klarer kriserammede Ericsson å havne på en syvendeplass på listen.

Det svenske telekomselskapet sliter med tøffe markedsforhold og røde tall i regnskapet. Selskapet har varslet store jobbkutt og nedleggelse av fabrikker, men er fortsatt et av verdens største selskaper innen trådløse nett.

Varemerket Ericsson skal være verdt rundt 5 milliarder dollar, eller i underkant av 42 milliarder norske kroner, og er et varemerke mange kjenner svært godt.

8. Nokia

ENESTE FINSKE: Tidligere verdens største mobilprodusent Nokia er på topplisten. Her fra hovedkontoret i Finland.

Også den finske telekomgiganten er med på topplisten. Nokia er det eneste finske varemerket på listen, og vurderes til en verdi på 4,9 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 40 milliarder norske kroner.

Nokia var fra 90-tallet verdens desidert største mobilprodusent, men mistet posisjonen da Apple og Google inntok markedet med sine smarttelefoner og operativsystemer. Etter at Microsoft kjøpte selskapets mobilvirksomhet i 2014, har selskapet hovedsakelig drevet med annen telekomvirksomhet. Nylig ble det imidlertid klart at det igjen skal produseres mobiltelefoner og nettbrett under Nokia-merkevaren.

9. TeliaSonera

HAR BYTTET NAVN: Selskapet heter ikke lenger TeliaSonera, men Telia. Arbeidere jobber med å bytte ut logoen utenfor en butikk i Stockholm.

TeliaSonera har byttet navn til Telia Company. Varemerket ligger likevel inne på listen, med en verdivurdering til 4,6 milliarder dollar, eller rundt 38 milliarder norske kroner.

TeliaSonera ble til etter at Telia (eier av NetCom) og Sonera i 2002 fusjonerte. I 2014 kjøpte TeliaSonera Tele2s norske virksomhet. Oppkjøpet ble godkjent i i februar 2015, og året etter byttet NetCom navn til Telia. I forbindelse med at Netcom-navnet forsvant, døpte selskapet seg selv om og Sonera-navnet ble droppet.

10. Arla

MEIERIGIGANT: Meieriselskapet Arla produserer blant annet fetaost. Selskapet er Europas største innen meieriproduksjon.

Det svensk-danske meierikonsernet Arla er Europas største meieriselskap og har meierier i både Danmark, Sverige og Storbritannia. Varemerket skal være verdt 3,7 milliarder dollar, tilsvarende snaue 31 milliarder norske kroner. Hovedproduktene er melk, ost, smør og melkepulver. Rynkeby, som er en dansk produsent av juice og saft, er et datterselskap.