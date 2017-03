Slutt på Ikea-marerittet: Nå kommer møblene helt uten skruer

Av: Astrid Helmer Mørck, Business.dk.

Parforhold har blitt satt på prøve til det ytterste av svenske kommoder, mens flere stolte egoer har fått seg en knekk som konsekvens av ustabile skap eller skjeve hyller.

Ikea-møbler er synonymt med små poser med skruer, beslag, trekiler og frustrasjon.

Men nå skal de snart klikkes sammen istedet.

I 2015 sendte den svenske møbelgiganten et par produkter ut på markedet som skulle settes sammen med trekiler. Nå er planen at dette konseptet skal spres til resten av sortimentet.

Den nye metoden for å sette sammen møblene kalles «wedge dowel», og kan sammenlignes med puslespillbrikker.

– Nå er intensjonen at det skal rulles ut over hele Europa, sier kommunikasjonsansvarlig i Ikea Danmark, Tina Lindhardt.

Lindhardt sier omstillingen fra skruer og beslag til «klikk» er en prosess som kommer til å ta tid. Men målet er at konseptet skal bres ut over hele sortimentet, som per i dag består av 9.500 artikler.

– Om noen år vil vi se at vekten tipper over til klikk-møbler, sier Lindhardt.

En liten revolusjon

Salgssjef i Ikea, Magnus Ekevald, kaller det nye konseptet for en «liten revolusjon».

For den svenske møbelgiganten er for mange ensbetydende med mer eller mindre kaotiske situasjoner forårsaket av hodebryet av å skulle sette sammen møblene selv.

Hele forretningsmodellen Ikea er basert på er forankret i kundenes evner med hammer og skruer. For gjør man det selv, blir det billig.

– Et av grepene Ikea har gjort for å holde prisene nede er at folk setter sammen møblene selv. De tar lite plass, kan ligge i flate pakker og man sparer en del i produksjonen. Gjør-det-selv-konseptet ligger i deres DNA, sier detaljekspert Camilla Birch.

– Men det er ikke viktig at det er akkurat en skrue som skal feste møblene sammen.

DNA eller ei, følelsen av å oppdage at hyllen er bygget opp ned etter timesvis med slit glemmer man aldri. Den slags skal kilekonseptet sette en stopper for.

– Alle steder man selv skal foreta seg noe, er det selvfølgelig en risiko for feil. Hvis det oppleves som en barriere for folk å skulle skru møblene sammen, så er det jo opplagt å fjerne skruene, sier Birch.



Naturlig utvikling



I en video hvor konseptet forklares er det nettopp en ny og mindre handy generasjon som utpekes som årsak til klikkmetoden. Målet er nemlig at man kun skal bruke hendene til å klikke delene sammen.

At verktøykassen snart kan pakkes vekk er den del av den naturlige utviklingen, mener detaljekspert Bruno Christensen. Og utviklingen peker altså vekk fra tykke bruksanvisninger eller et ustabilt sluttresultat og en haug med skruer som ikke hører hjemme noe sted.

– Ikea har vært ensbetydende med skruer og bruksanvisninger i en tid hvor det har fungert, men dette er en del av den konstante produktutviklingen, sier Christensen.

I dag er tid ennå mer kostbart enn tidligere, og bekvemmelighet spilles en viktig rolle i forbruksmønstrene våre.

– Det ligger i tiden at ting skal være enklere, og dette er både enklere og raskere, sier Chirstensen.

Enklere å flytte

Et annet aspekt er at vi flytter stadig mer enn vi gjorde før. Og hver gang vi får ny adresse, skal møblene ofte tas fra hverandre og settes sammen på nytt.

Særlig den yngre gruppen Ikea-kunder flytter mye, og skruer og bolter blir et irriterende element å holde styr på mellom flyttekassene. Dermed er flytte-hjemmefra-segmentet også en god grunn til å klikke møblene sammen istedet.

– En del Ikea-kunder lever et nomadeliv, hvor de flytter mellom små leiligheter. Og da kan man si at hvis skruene ikke er der til å begynne med, så kan de heller ikke forsvinne, sier Camilla Birch.

– Å sette sammen Ikea-møbler har aldri vært en spøk, men det har vært et reelt problem for mange mennesker, sier Bruno Christensen.

Derfor er et konseptet basert på å kile delene sammen noe som vil gjøre livet lettere for flere menensker – og antakelig sikre den svenske møbelgiganten flere kunder.

– Jeg er ikke i tvil om at dette er en fordel rent salgsmessig, sier Bruno Christensen.