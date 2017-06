Den 29. juni 2007 ble verden introdusert for iPhone for første gang.

Lite visste vi da om hvordan, og hvor mye, den skulle endre hverdagen vår.

Nå har smarttelefonen erstattet kart, lommelykt, klokke, digitalkamera, videokamera, kalender, kalkulator, iPod og MP3-spillere, og for mange kanskje også hele datamaskinen.

– Mobile smarttelefoner med iPhonen i tet har endret måten vi kommuniserer på fundamentalt, sier Brian Blau i analyseselskapet Gartner til E24.

Selskapet har overvåket markedet for smarttelefoner de siste ti årene, og mener iPhonens lansering var startskuddet for måten vi snakker sammen på i dag.

Konsulent og analytiker Salvador Baille ved Intelis går enda lenger.

– Det har endret alt. Alle appene vi bruker har endret livene våre og hvordan vi velger å bruke tiden vår. Delingsøkonomien, for eksempel, hadde ikke vært mulig uten at iPhonen åpnet gamet, sier Baille til E24.

– Apple klarte å lage en telefon som var eksponesielt mye mer brukervennlig enn alle andre.

iPhonen var ikke den første smarttelefonen som kom på markedet.

For eksempel hadde Nokia en telefon som hadde mange av de samme funksjonene som iPhonen, men den slo aldri igjennom.

– Nokia hadde også sin egen appstore, men den er det ingen som husker. Den var en katastrofe og fungerte rett og slett ikke, sier Baille, som selv testet den ut den gang.

Han forteller at det Apple gjorte riktig, var å ta en del konsepter som allerede var tilstede, og faktisk få de til å fungere riktig.

– Da den første iPhonen kom, var den også egentlig en katastrofe på papiret. Den hadde ikke engang tastatur. Men den var enkel å navigere, og folk utviklet raskt en toleranse for stavefeil, sier Baille.

Det som gjorde at Apple vant kappløpet om smarttelefonene var nemlig at de ikke baserte utviklingen på undersøkelser om hva folk ville ha, mener analytikeren.

– Noen ganger er det best å utvikle produkter som man forstår vil endre verden. Etter at iPhonen kom, eksploderte databruk for mobil over hele verden.

BURSDAG: Her presenterer Steve Jobs Apples aller første iPhone.

Og med det gikk telefonen fra å være «bare telefon» til å bli enheten vi bruker til «alt».

Faktisk har salget av tyggegummi, som er strategisk plassert ved kassen i butikkene, gått ned 15 prosent siden året iPhonen ble lansert, ifølge undersøkelser gjort av Euromonitor International. Nå står vi med nesen i telefonen når vi kjeder oss istedet for å gjøre impulskjøp ved kassen, skriver Recode.