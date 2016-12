Se noen av dem som må jobbe på julaften

Saken oppdateres.

Når Sølvguttene synger julen inn på NRK, og majoriteten av befolkningen har satt seg til bords for å innta et ribbe- eller pinnekjøttmåltid, er det noen som må jobbe.

E24 har gjort det til en tradisjon å vie litt oppmerksomhet til dem av oss som holder hjulene i gang rundt om på landets arbeidsplasser også på julaften,

Jobber du på julaften? Send oss et bilde av deg og kollegene dine, og skriv et par ord om hvordan dere feirer jul på jobb.

– Stressede julaften-kunder

Blant dem som jobber julaften, er de mange landet rundt som sørger for at bilister får alt de trenger av kaffe, boller, pølser og motorolje – nemlig bensinstasjonsansatte.

Tomas Moen driver Cirkle K-bensinstasjonen på Strandtorget i Lillehammer, og skal selv jobbe til klokken 16 på julaften sammen med fire andre. På selve julekvelden er det tre ansatte som skal holde hjulene i gang på den svært godt besøkte stasjonen som ligger strategisk til rett ved E6 i mjøsbyen.

– Selv på julaften har vi pleid å ha 2200 kunder innom. Generelt er det veldig hyggelig å jobbe på julaften, for da er folk gjerne i godt humør. Men selvsagt er det også noen superstressede folk som er innom for å kjøpe inn manglende fløte, surkål eller en i-aller-siste-liten-gave, forteller Moen, og legger til at det særlig går mye av den ferdig innpakkede Cirkle K-koppen, som gjør at mottageren kan fylle gratis kaffe på kjedens stasjoner det neste året.

– Det er også noen som kommer innom for å innta det siste måltidet – altså en pølse eller burger – før julemiddagen. Mange vasker også bilen på julaften, sier Moen.

Som annengenerasjons bensinstasjonsdriver kjenner Moen godt til julefeiring på bensinstasjonen, og han er opptatt av at de ansatte skal ha det trivelig på julaften selv om de er på jobb.

– Så det blir ikke bare pølser til dem som skal jobbe på julekvelden?

– Nei, vi kjøper inn ribbe – såpass synes jeg det må være på julaften.

JULAFTEN-BURGER: Det er faktisk en del som velger å ta seg en bensinstasjon-burger før de inntar ribbemiddagen. Truls Lillebo på Cirkle K på Lillehammer står klar til å servere travle og sultne julaften-kunder.

Julaften i polare strøk



Noen må feire julaften ekstra langt fra familie og venner. Blant dem er de ni ansatte ved Bjørnøya værstasjon, som ligger mellom Fastlands-Norge og Spitsbergen. De ansatte på Bjørnøya bor og jobber på værstasjonen i seks måneder.

– Nåværende besetning kom opp i månedsskiftet november/desember og blir til månedsskiftet mai/juni. Vi feirer følgelig jul, nyttår, påske og 17. mai her. Vi observerer vær hver time og sender sonde hver sjette time – selvsagt også julaften, forteller Mats Kågstrøm på epost fra værstasjonen på Bjørnøya.

VÆRSTASJON: De ansatte ved værstasjonen på Bjørnøya sender opp værsonder hver sjette time hver dag – inkludert julaften.

10 tonn julemat til offshoreansatte



En gjenganger i de siste to års saker om dem som arbeider på julaften, er de offshoreansatte i olje- og gassindustrien.

Fra kommunikasjonsavdelingen i Statoil får vi forsikringer om at de offshore-julefeirende ansatte i alle fall ikke skal få for lite julemat. Forsyningsfartøyene frakter nemlig med seg følgende mengder julemat ut til de over 30 plattformer, rigger og skip Statoil har ansvar for:

3,3 tonn pinnekjøtt

2,8 tonn ribbe

2,5 tonn kalkunbryst

1,5 tonn lutefisk

Det er travelt selv i julen for dem som jobber offshore, så i skrivende stund har ikke de ansatte rukket å sende oss bilder, men her er et bilde fra fjorårets feiring på Visund-feltet.

GOD STEMNING: Disse Statoil-ansatte rapporterte om en fin julekveld på jobb fra Visund-feltet i 2015.

Her er flere bilder vi har fått innsendt gjennom julaften:

Disse jobber julaften på Sparebank 1 Kundesenter, som er åpent hver dag hele året fra kl. 07:00 til kl. 24:00.

Stig Even Vist er på jobb for aluminiumskjempen Alcoa:

- Det er litt surt med jobb på julaften på grunn av familie og små barn. Men trives godt på jobb, og med skiftplanen får man jo fri noen dager i julen uansett, sier han til E24.

Stille i Bodø



I resepsjonen på Scandic Havet i Bodø kan Assad Munir melde om rolig julestemning:

- Vi holder åpent hele jula for de som trenger et sted å overnatte. Vil ønske alle sammen en god jul, sier han.