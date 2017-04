– Det har vært en meget vanskelig konkurransesituasjon for Kiwi, og de har møtt langt tøffere konkurranse enn i Norge.

Slik forklarer Flemming Birch, markedsanalytiker og partner i Birch og Birch, beslutningen om å legge ned samtlige Kiwi-butikker i Danmark.

Han viser til at det danske lavprismarkedet er preget av en rekke butikkjeder, langt flere enn i Norge.

Flere av de såkalte profilhusene har dessuten lange tradisjoner i landet. Aidi har vært på det danske markedet siden 70-tallet. Netto har vært der siden 80-tallet.

– Vi har en rekke lavpriskjeder som allerede var etablert da Kiwi gjorde sitt inntog. Å skulle komme som ny inn i et slik marked, er ingen enkel oppgave, påpeker Birch overfor E24.

Strategiske valg

Han mener dessuten at strategien som er lagt for Kiwi-butikkene i Danmark, kanskje ikke har vært den riktige.

– Kiwi var veldig trege med å få flere butikker. I mange år var de bare etablert på Jylland, og helt fraværende på Sjælland og i København-området. Nå er de landsdekkende, men det tok altfor lang tid, påpeker Birch.

Han sier det også kan diskuteres om måten kjeden gikk frem på var riktig.

– Kiwi overtok mange eksisterende butikker fra andre kjeder. Det er ikke sikkert at disse hadde helt ideell beliggenhet for de målgruppene som Kiwi ønsket å nå, primært barnefamilier.

– Lå det i kortene at det var Kiwi som skulle ryke først?

– Både ja og nei. Ja, fordi de har hatt en utfordrende konkurransesituasjon. Flere andre kjeder har stengt butikker, Fakta-kjeden for eksempel. Og Kiwi har vært den svakeste utfordreren, sier han.

– Samtidig kan jeg ikke si at jeg ventet dette skulle skje. For jeg ville trodd at Norgesgruppen skulle være en mer tålmodig investor, sier han.

Peker på to årsaker



Kiwi-butikkene i Danmark har vært driftet av selskapet Dagrofa, som Norgesgruppen eier 49 prosent av.

Dagrofas konsernsjef Per Thau peker på to årsaker til beslutningen om å legge ned de 103 Kiwi-butikkene.

– Det ene er at vi ikke tror at vi kan skape en lønnsom drift i overskuelig fremtid. Det andre er at vi er best i markedet i supermarkedssegmentet med Meny og i det lokale markedet med Spar. Derfor ønsker vi å fokusere på dem foran Kiwi, sier han til E24.

– I Norge har Kiwi hatt suksess. Hvorfor lykkes de ikke i Danmark?

– Det norske og det danske markedet er veldig ulike. Her er det seks store lavpriskjeder, hvorav fire har vært her i mer enn 20 år. Vi har kommet inn som nummer seks, sier Thau.



– Vi må konstatere at vi ikke har lykkes. Regningen er for høy, og konkurransen er hard. Markedet har ingen vekst, og vi tror ikke lenger det er lønnsomt, sier han, og legger til at det har vært en vanskelig beslutning.

Tre store i Norge



Mens konkurransesituasjonen er knallhard i Danmark, har det i Norge flere ganger blitt ropt varsku om konkurransesituasjonen.

Det norske dagligvaremarkedet er i praksis preget av tre store kjeder: Norgesgruppen, Coop og Rema.

Ifølge analyseselskapet Nielsen hadde Rema i 2016 en markedsandel på 24,4 prosent.

Coop hadde en andel på 29,4 prosent, mens Norgesgruppen hadde 42,3 prosent av markedet.

Bunnpris hadde en markedsandel på 3,9 prosent, og for kategorien «øvrige» er tallet 0,1 prosent.