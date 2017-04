Kiwi legger ned alle butikkene i Danmark

Saken oppdateres.

Det skriver Norgesgruppen i en børsmelding. Det er det danske dagligvareselskapet Dagrofa, hvor Norgesgruppen eier 48,9 prosent, som har besluttet å legge ned alle de 103 Kiwi-butikkene i Danmark.

– Beslutningen om å stenge Kiwi-kjeden har ikke vært enkel å ta. Hele Kiwi-organisasjonen har gjort en stor innsats med å utvikle Kiwi. Men vi må bare erkjenne at det ikke lykkes for oss å få et godt nok fotfeste i billigmarkedet. Det er preget av hard konkurranse og manglende inntjening, sier konsernsjef i Dagrofa Per Thau ifølge Business.dk.

Legger ned

Det danske dagligvareselskapet Dagrofa står også bak Meny og Spar i Danmark. 30 av de nåværende Kiwi-butikkene blir omgjort til Meny eller Spar-butikker. Mens de rundt 70 siste butikkene vil bli stengt i løpet av de kommende månedene.

Dagligvareselskapet vil kun satse på Meny og Spar.

– Dagrofa har ikke hatt tilfredsstillende lønnsomhet. Vi støtter de tiltak som administrasjonen i selskapet har besluttet å gjennomføre. Tiltakene er nødvendige for å sikre Dagrofa lønnsom drift fremover, sier konsernsjef i Norgesgruppen Runar Hollevik i en børsmelding.

– Krevende

Dagligvarebransjen i Danmark er under stort press med mange aktører i markedet. Hollevik sier det har vært tungt å lykkes.

– Vi erkjenner at Dagrofa ikke har lyktes med Kiwi som dagligvarekonsept i Danmark. Det har vært krevende å være den minste aktøren i et tøft lavprismarked med mange aktører, sier Hollevik.

Kiwi meldte sin ankomst i Danmark i 2008. Da åpnet man 50 butikker spredt mellom Jylland og Fyn. Siden da har man utvidet med forretninger i resten av landet, og i dag har man 103 butikker i hele Danmark.