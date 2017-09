Slik begrunner Petter Stordalen Kleven-investeringen

– Det å bygge båter i dag er annerledes enn tidligere. Teknologi er mye viktigere og her ligger Kleven og de ansatte der i tet.

Det sier Petter Stordalen om sin nye investering.

Fredag morgen ble det kjent at Stordalens investeringsselskap og en investorgruppe, bestående av blant andre Hurtigruten og det tyske yachtverftet Lürssen Group, skyter inn 300 millioner kroner i ny kapital i det kriserammede verftet Kleven.

Verftets to viktigste kunder er danske Maersk og nettopp Hurtigruten hvor Stordalen er medeier. Hurtigruten har bestilt to skip som både er diesel- og strømdrevet, med opsjon på ytterligere to.

– Gjør dere dette fordi dere har tro på Kleven eller for å redde Hurtigrutens byggekontrakt?

– Hundre prosent det første, sier Stordalen til E24.

Verft i krise



Verftet har vært i en svært vanskelig økonomisk situasjon lenge blant annet på grunn av at en malaysisk kunde ikke klarte å gjøre opp for et skip til en halv milliard.

I tillegg har danske Maersk utsatt leveringen av flere offshoreskip som er bestilt fra verftet.

– Det som gjorde at vi fikk muligheten er at Kleven-konsernet, som andre norske verft, fikk merke nedturen i olje- og offshoresektoren, sier Stordalen.

Han forteller at han og Hurtigruten fikk øynene opp for Klevens kvaliteter da Hurtigruten la inn bestillingen av nye skip.

– Bakgrunnen for at vi gjør dette er at Kleven er verdens mest moderne verft. Det så vi da vi plasserte kontrakt for ikke bare ett, men to hybriddrevne skip, sier Stordalen.

Han mener Kleven vil kunne ligge i front i byggingen av mer miljøvennlige skip som også er mer teknologisk krevende å bygge.

– Det vi ser er at vi tror det kan være et betydelig potensial for videreutvikling av Kleven og norsk verftsindustri, sier han.

– Nytt område for meg



For Stordalen, som bygget seg opp på kjøpesentre og nå er hotellkonge, innebærer investeringen et steg inn i tungindustrien.

– Det er morsomt å få være med på norsk industri. Dette er et nytt område for meg, sier han.

Men Stordalen er ikke helt fremmed for tradisjonell norsk industri. I 2008 gikk han og investorvennen Øystein Stray Spetalen inn på eiersiden i Norske Skog med håp om å snu virksomheten, men fikk ikke de andre Norske Skog-eierne med seg.

Det endte med et tap på 400 millioner kroner da aksjene ble solgt i 2009.

– Norske Skog-investeringen forteller vel at du har prøvd deg på industri tidligere med vekslende hell?

– Jeg mener fortsatt at analysen Øystein i sin tid gjorde var riktig. Hadde man fulgt den så hadde Norske Skog ikke vært der de er i dag, sier Stordalen.

Han er uansett ikke redd for å feile.

– Det at man satser og mislykkes er ganske viktig fordi det lærer man av, sier Stordalen.

– Det var ikke mange som trodde på Hurtigruten da Trygve Hegnar gikk inn. Men så investerte han meg inn, og Hurtigruten er i dag verdens største på «explorer-markedet». Og nå får jeg denne muligheten, sier Stordalen.

– Men det krever kapital og vilje til å satse. Det gjør vi, legger han til.