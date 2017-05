Saken oppdateres.

Det ble en tøff start på uken for de ansatte i Kongsberg Maritime. Ledelsen hadde nemlig kalt inn til allmøter for å informere om at det vil komme nye kutt.

Kongsberg Maritime er en del av det norske industri- og forsvarskonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Maritime annonserte så sent som i fjor kutt på totalt 800 faste ansatte, hvorav rundt 200 jobbet i Norge.

Nå skal 120 stillinger til kuttes i Norge, og alle de ansatte får nå muligheten til å søke om en frivillig sluttpakke, får E24 opplyst.



Disse kuttene regner ikke med kutt i konsulentbruk og innleid personale.

– Hvordan fordeler disse kuttene seg geografisk og i de forskjellige avdelingene i Maritime?

– Prosessen omfatter alle lokasjonene, inkludert Kongsberg, Asker, Sandefjord og Horten. Akkurat hvordan fordelingen vil se ut vil vi se an når det blir klart hvor mange som søker om frivillig sluttavtale, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen, til E24.

Før dette siste kuttet er det om lag 4.000 ansatte i Kongsberg Maritime, hvorav 1.800 jobber i Norge, ifølge selskapet selv.

Ledelsen i Maritime mener de skal klare de nye kuttene uten at det skal gå utover leveransene til kunder, langsiktige satsinger eller andre forpliktelser.

Oljebremsen har skylden

– Vi beklager behovet for ytterlige bemanningsreduksjoner, men justeringene er nødvendige markedstilpasninger som sikrer bærekraftig konkurransekraft i et krevende marked, sier Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime i en uttalelse, og legger til:

Egil Haugsdal , administrerende direktør i Kongsberg Maritime

– Vi håper tilbudet om frivillige sluttavtaler vil bli positivt mottatt hos våre ansatte og at dette løser behovet for bemanningsreduksjon.

Med dagens nyhet er det tydelig at markedssituajsonen har forverret seg markant på bare få måneder for selskapet.

Kongsberg Maritime satte i fjor høst i gang en større restruktrering, men den gang var det ikke planer om ytterligere nedbemanninger utover de som ble annonsert i 2015 og 2016.

Det fikk E24 bekreftet fra flere kilder i selskapet.

Siden desember har situasjonen altså forverret seg slik at ledelsen så det som nødvendig å sette i gang med en ny kuttrunde.

Annen vekst veier ikke opp



Nedgangen i oljenæringen rammet Kongsberg Gruppen en del senere enn andre aktører i leverandørindustrien.

Lenge så det ut til at selskapet skulle klare å komme seg greit gjennom stormen, men i fjor begynte alvoret i situasjonen virkelig å bli tydelig. I tillegg til at nedturen i oljenæringen, med manglende bestillinger innen rigg og offshore, rammet Kongsberg Maritime, opplevde selskapet også en markant nedgang i shippingmarkedet, der antallet kontraheringer bremset kraftig opp.

Da konsernet la frem resultatene for første kvartal for 10 dager siden kom det frem at omsetningen i Kongsberg Maritime hadde falt 26 prosent til 1,8 milliarder, sammenlignet med samme periode i fjor.

Utviklingen innen olje, offshore og shipping har vært så mager at hele konsernet i fjor hadde den laveste omsetningen man har sett siden 2012. Etter inntektsfallet i Maritime i fjor, så spådde ledelsen i starten av mai at inntektene i divisjonen ville falle i 2017 også.

Til tross for at det har vært nedbemanninger siden 2015 har ikke det totale antallet ansatte i konsernet falt tilsvarende mye. Det er blant annet fordi man opplever vekst i andre segmenter som subsea-segmentet utenom olje og offshore, fornybar og andre markedssegmenter. De siste par månedene har selskapet sikret seg to viktige kontrakter innenfor segmenter som man håper skal gi store inntekter i fremtiden.

I resultatrapporten for første kvartal kom det også frem at inntektene fra salg av integrerte skipssystemer (EIT og EPC-kontrakter der Kongsberg i tillegg til navigasjon også selger elektro- og varmestyringssystemer til skipene) var stigende og at inntektene fra undervannssystemer og ettermarked/service var stabile.

Fallet i leveranser til rigg, offshore og andre oljerelaterte skip og fartøy har imidlertid vært så stor at de andre segmentene ikke veier opp.