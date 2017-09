Konkursdrama truer leketøysgigant

Toys 'R' Us sliter med store mengder gjeld, og kan være bare uker fra konkurs, melder Wall Street Journal (bak betalingsmur), som skriver at den amerikanske leketøysgiganten nå vurderer å søke om konkursbeskyttelse, såkalt Chapter 11, ifølge kilder nært selskapet.

Dersom selskapet får tillatelse til å drive under Chapter 11, betyr det at en domstol gir selskapet rett til å forsøke redde seg selv under oppsyn av en dommer.

Selskapet sitter med fem milliarder dollar, som tilsvarer 39,75 milliarder, kroner i gjeld. Av disse skal 400 millioner dollar, 3,1 milliarder kroner, betales i løpet av 2018.

Kjeden hadde ved utgangen av 2016 over 62.000 ansatte og 1691 butikker. I tillegg drives 257 butikker på lisens, deriblant 16 butikker i Norge. Av de nesten 1.700 butikkene er 650 av typen Babies 'R' Us som selger barnevogner, barnesenger og andre babyprodukter.

Nervøse levrandører

Det er bare ti dager siden nyheten kom om at selskapet har ansatt advokatfirmaet Kirkland & Ellis til å forsøke rette opp i den tyngende gjeldsknipen.

Litt over en uke etterpå virker det altså som at selskapet forbereder seg på å søke konkursbeskyttelse.

Årsaken til hastverket fra kjedens side er økt press fra leverandørene, som har begynt å holde tilbake leveranser og nekter å levere med mindre Toys 'R' Us kan gjøre opp for seg ved levering.



Leverandørene har blitt så strenge fordi ved en eventuell konkurs vil leverandører av varene være de som står sist i køen for å få tilbake eventuelle verdier som ligger igjen i selskapet.

Toys 'R' Us har ikke kommentert konkursryktene overfor avisen, men har tidligere sagt at de vil gi en finansiell status ved resultatfremleggelsen for tredje kvartal 26 september.



Viktig julehandel Toys 'R' Us har hatt kontinuerlig nedgang i markedsandelene de siste fem årene, samtidig som de i stadig større grad presses nettbutikker. Selskapet omsatte i fjor for 11,5 milliarder dollar, i overkant av 90 milliarder kroner, hvorav 40 prosent ble hentet inn i julehandelen, som snart igjen står for døren. Lego sier opp 1.400 ansatte

Nettbutikken Amazon solgte 24 prosent mer leker i fjor enn året før. I samme periode steg det totale markedet bare 5 prosent, viser en gjennomgang gjort av WSJ.

At leketøysmarkedet har tilpasset seg, er noe flere aktører har opplevd den siste tiden.

Da Lego presenterte sitt halvårsresultat for to uker siden, kom også nyheten om at 1.400 ansatte måtte gå fra bedriften som for første gang på 13 år opplevde en negativ utvikling.