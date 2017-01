Tidligere Yara-direktør dømt til syv års fengsel

Yara er verdens største leverandør av mineralgjødsel med over 7.600 ansatte og virksomhet i flere enn 50 land.

* I april 2011 varslet Yara Økokrim om mulig korrupsjon knyttet til et prosjekt i Libya.

* I januar 2014 vedtok Yara et forelegg på 295 millioner kroner fra Økokrim for grov korrupsjon i Libya, India og Russland. Yara har erkjent bestikkelser for over 70 millioner kroner.

* Blant annet ble 5 millioner dollar lovet den libyske oljeministerens sønn. 1,5 millioner dollar ble utbetalt til en konto som sønnen disponerte i Sveits.

* 3 millioner dollar ble lovet sønnen til en høytstående indisk tjenestemann. Høsten 2007 ble 1 million dollar utbetalt via selskaper og kontoer i Liberia, Hongkong og Jomfruøyene.

* Økokrim mener bestikkelsene var forankret i konsernets tidligere ledelse, og tok ut tiltale. Fire personer i den tidligere toppledelsen, inkludert konsernsjef Thorleif Enger, ble dømt for forholdene i tingretten, men denne dommen ble anket.

* I desember sa juryen i ankesaken at kun en av de fire var skyldig, Kendrick T. Wallace. Daniel Clauw, Thorleif Enger og Thor Holba ble frikjent av juryen.

Kilde: NTB, E24