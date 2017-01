Sjømateksporten passerte 91 milliarder i fjor

Saken oppdateres.

Aldri før har Norge eksportert sjømat for så store verdier som i 2016.

Statistikken legges frem av Norsk sjømatråd i Tromsø i dag.

Eksportverdien økte med 23 prosent i fjor, til 91,6 milliarder kroner.

Verdien av den norske sjømateksporten i fjor er 17 milliarder kroner mer enn rekordåret 2015.

Tredje år på rad

Både oppdrettsnæringen og fiskeriene har opplevd tidenes høyeste priser i 2016. Etterspørselen har vært større enn hva sjømatnæringa klarer å produsere. Til tross for at laksenæringa produserer mindre volumer enn i fjor, øker inntektene.

Også de tradisjonelle fiskeriene opplevde tidenes beste år i fjor. I distriktet til Norges Råfisklag fra Mørekysten og nordover ble det omsatt fisk til en førstehåndsverdi på 11,5 milliarder kroner. Det er 20 prosent over fjorårsrekorden og tredje år på rad at den norske fiskeflåten opplever sitt beste år noensinne.

Venter svakere krone



Tirsdag skrev E24 at høyere oljepris kan føre til at kronen styrker seg i år. Det kan bli en hodepine for bedrifter som selger hotellopphold, fisk og aluminium.

En styrket kronekurs kan også bremse fiskeeksporten noe.

Høy etterspørsel og problemer med lus har gitt uvanlig høye laksepriser, og kraftig vekst i eksportverdien. I tillegg har en svak krone gitt et betydelig løft til inntjeningen.

– Det har vært positivt for vår bransje, og enhver eksportnæring. Det har bidratt til å utjevne et særnorsk kostnadsnivå, sa Sjømat Norge-direktør Geir Ove Ystmark til E24.

En sterkere kronekurs vil svekke inntjening for sjømatnæringen, men ifølge Ystmark vil andre faktorer kompensere, inkludert høye priser og muligheter for økt salg i Kina siden forholdet til Norge er blitt normalisert.

Omtrent to tredjedeler av sjømaten som eksporteres ut av Norge selges i euro og dollar, ifølge Jan Ståle Lauritzen, ansvarlig for statistikksystemet i Norsk sjømatråd.

Rekordhøy laksepris

Laks står for en svært stor del av norsk sjømateksport. Nå tror næringen på rekordhøy pris på den fete fisken i 2017.

Snittprisen i spotmarkedet for norsk laks endte på 63 kroner kiloet i 2016, som var ny rekord og 50 prosent høyere enn i 2015, da snittprisen var 42 kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Sjømatanalytiker Tore Tønseth sa til E24 i romjulen at han tror lakseprisen vil ligge mellom 70 og 80 kroner i første halvår i 2017.

– Den tiden vi går inn i nå vil gi den høyeste prisen i nyere tid, sier han.