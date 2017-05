Dette er USAs best betalte toppsjefer

New York Times offentliggjorde like før helgen listen over de 200 best betalte toppsjefene i USA i 2016.

Oversikten tar for seg både lønn, bonuser, aksjer og opsjoner.

På New York Times sine sider kan du se hele listen over de 200 best betalte toppsjefene i USA.



Her har du de 10 best betalte:

1. Thomas M. Rutledge, 760 millioner kr.



Thomas M. Rutledge er direktør i Charter Communications som er et av USAs største teleselskap, med over 25 millioner kunder i 41 av landets stater.

Han tjente totalt 98 millioner dollar (i underkant av 760 millioner kroner) i 2016, av disse er hele 80 millioner dollar i opsjoner.

Opsjonene fikk han som del av en ny femårsavtale, ifølge Time Magazine. Disse opptjenes over flere år. For at Rutledge skal kunne realisere fullverdien av opsjonene, må aksjekursen til selskapet fortsette å stige. I 2016 steg Charters aksjekurs med 42 prosent.

Rutledge hadde i 2016 en økt inntekt på nesten 500 prosent mot året før.

Han vil imidlertid ikke motta aksje- eller opsjonsbonuser igjen før i 2020.

2. Leslie Moonves, 580 mill.



Leslie Moonves er styreformann og konsernsjef i TV-giganten CBS, som står bak en rekke tv-serier som sendes på norsk TV.

Moonves ble i 2016 belønnet med 68,8 millioner dollar(omlag 580 millioner kroner) for jobben han gjorde. Av disse er det bare 3,5 millioner som ble utbetalt som lønn, resten er bonus og aksjer.

Leslie Moonves, styreleder og konsernsjef i CBS.

3. David O'Conner, 454 mill.



Madison Square Garden-sjef David O'Connor kaprer den siste pallplassen i kåringen. Han er også den best betalte av de nyansatte toppsjefene på listen.

O'Connor er god for 54 millioner dollar (454 millioner kroner), hvor av 47 av millionene kommer fra aksjer han har blitt tildelt.

Arenaen Madison Square Garden i New York er en av verdens mest kjente sports- og konsertarenaer. Ishockeylag New York Rangers, som Mats Zuccarello Aasen spiller på, er en av arenaens faste brukere.

4. Fabrizio Freda, 401 mill.



Hudpleie produsenten Estee Lauder har USAs fjerde best betalte toppsjef i Fabrizio Freda.

Freda tjente i 2016 47,7 millioner dollar (401 millioner kroner), en økning på småpene 184 prosent fra året før.

Selskapet lager parfymer, og andre hudpleieprodukter som de selger over hele verden, også i Norge.

David O'Connor, Direktør i Madison Sqare Garden. Her i forbindelse med at selskapet gikk på børs i 2015.

5. Mark G. Parker, 400 mill.

Nike er for de aller fleste en velkjent merkevare, selskapet selger sportsutstyr og bekledning til alle former for fysisk aktivitet.

Konsernsjef Mark Parker, innehar 5.plassen på New York Times liste, etter å ha tjent 47,6 millioner dollar (400 millioner kroner) i 2016.

E24 skrev i fjor sommer om den voldsomme lønnsveksten til Parker.

Mark G. Parker, konsernsjef i sportsutstyrsprodusenten Nike.

6. Mark V. Hurd, 345 mill.



Mark V. Hurd er en av to fra Oracle som har fått plass på topp 10 listen. Han tjente 41,1 millioner dollar (345 millioner kroner) i fjor, og er som sin meddirektør nyansatt som direktør i selskapet.

Oracle Corporation som selskapet heter, utvikler en rekke ulike IT-verktøy.

Mark V. Hurd, meddirektør i Oracle

7. Robert A. Iger, 345 mill.



Robert A. Iger tjente i fjor 41 millioner dollar (i underkant av 345 millioner kroner) som direktør i Walt Disney Company, et selskap som er velkjent for mange.

Walt Disney står blant annet de velkjente animerte filmer og TV-programmer for barn.



Robert A. Iger, direktør i Walt Disney Company

8. Safra A. Catz, 345 mill.



Den eneste kvinnen på topp ti listen over de best betalte i USA finner vi meddirektør i Oracle Safra A. Catz.

Hun er som sin mannlige kollega Mark V. Hurd, nyansatt som direktør, i IT-selskapet.

Catz tjente omlag 200.000 dollar mindre enn Hurd, og endte 2016 med en utbetaling på 40,9 millioner dollar (i underkant av 345 millioner kroner).

Safra A. Catz, meddirektør i Oracle

9. David M. Zaslav, 312 mill.



Det er flere sjefer i store TV-selskaper på listen, denne gang er det Discovery Communications sjef David M. Zaslav som har hatt høy inntekt i fjor.

Zaslav tjente 37,2 millioner dollar (312 millioner kroner) i fjor.

Discovery Communications er selskapet bak blant andre tv-kanalene Discovery Channel, Eurosport og TLC. Her hjemme eier Discovery også den tidligere TVNorge-gruppen, som for utenom TVNorge innebærer MAX, VOX og FEM.

Discovery sitter i Norge på blant annet sportsrettigheter som Eliteserien og alle de fire neste olympiske leker.

David M. Zaslav, President i Discovery Communications

10. Robert A. Kotick, 278 mill.



Den siste som har fått en plass blant topp ti er Robert A. Kotick direktør i Activision Blizzard.

Han tjente i fjor 33,1 millioner dollar (278 millioner kroner), noe som gir han en økt inntekt på 358 prosent. Det skal også sies at 25 av Koticks millioner er tildelte aksjer.

Selskapet Activision Blizzard er et amerikansk videospillselskap som har produsert noen av verdens mest solgte videospill gjennom tidene.