Disse flyplassene rammes hvis det blir streik

Et brudd i forhandlingene mellom fagforeningen Junit og NHO Luftfart har ført at partene møtes hos Riksmekleren lørdag i neste uke. Hvis de ikke kommer til enighet kan ansatte ved de norske flyplassene bli tatt ut i streik allerede på søndagen.

Streiken omfatter ansatte i bakketjenestene, service og operative funksjoner, frakt, salg og administrasjon.

Kommer til å merkes

Forhandlingsleder Bente Ørberg i Junit kunne tidligere denne uken opplyse om at ansatte ved Bergen og Trondheim lufthavn vil bli tatt ut i den eventuelle streiken.

Nå er det også bestemt at ansatte ved Stavanger og Bodø blir tatt ut hvis streiken igangsettes 5. februar.

– Vi tar ut alle våre medlemmer på stasjonene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø. Til sammen i underkant av 200 ansatte, sier Ørberg til E24.

– Vi kan ta ut flere etter hvert, legger hun til.

– Hvor godt kommer passasjerene til å merke streiken?

– På de stasjonene vi tar ut medlemmer vil man merke det veldig godt, for der er flertallet av de ansatte organisert hos oss, sier Ørberg.

Passasjerene vil merke streiken ved både innsjekk, billettkontor, gate og administrasjon. Vedvarer streiken er det mulig at ansatte på flyplasser på Østlandet vil bli tatt ut etter hvert, og flere grupper enn bakkemannskapet ved de øvrige flyplassene.

– Flytrafikken vil bli lammet, uten tvil, understreker Ørberg.

– Blir ikke full stans



Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, påpeker at det varslede streikeuttaket på 200 personer ikke vil være spesielt dramatisk før en eventuelt streik blir trappet opp.

– Det blir definitivt ikke full stans av dette, men det vil jo kunne føre til forstyrrelser i trafikken, sier han til E24.

Johansen understreker at det fortsatt er for tidlig til å kunne si spesifikt hvordan en streik vil ramme hvis partene ikke kommer frem til en avtale neste helg.

– Vi avventer nå møtet hos Riksmeglingsmannen og håper naturligvis at partene kommer til en enighet, sier Johansen.

Han påpeker også at SAS ikke er part i saken, ettersom de bakkeansatte nå er ansatt i et selskap eid av Widerøe.

– Men bakkemannskapene til Widerøe håndterer jo blant annet SAS-flyene, sier Johansen.

SAS solgte i fjor bakketjenestene sine i Norge til Widerøe, med unntak av de på Oslo Lufthavn. Dermed er det Widerøe som har ansvaret for de ansatte på flyplassene som nå kan bli rammet av streik. Widerøes bakkeansatte betjener SAS-fly på flyplassene i Norge utenom Oslo Lufthavn.

Stor misnøye

Bruddet kommer av forhandlingene rundt en ny tariffavtale, Luftfartsavtalen, hvor lønn er et av hovedmomentene partene er uenige om.

Junit organiserer rundt 500 medlemmer i innsjekkingsskranker og ombordstigning på norske flyplasser. De fleste medlemmene jobber for Widerøe Ground Handling, men fagforeningen har også flere medlemmer fra SAS Ground Handling på Gardermoen og hos Aviator, som har bakkehåndtering for Norwegian.

– Nok en gang blir det så utrolig lite som vil tilfalle de på bakken, spesielt de ansatte som gikk fra det SAS-eide selskapet SAS Ground Handling over til Widerøe Ground Handling. Når man har kommet over i nye selskap blir ikke avtalene de samme, sier Ørberg.

Mange omfattes av avtalen, men misnøyen er spesielt stor i Widerøe Ground Handling, datterselskapet til Widerøe.

– Dette er en frustrasjon blant folk fordi selskapene deler opp i juridiske enheter, slik at man ikke lenger er ansatt i moderselskapet, sier Ørberg. Hun forklarer at flere selskap selger ut enheter og fryser lønnen for å kunne møte konkurransen.

–Flere skyver de ansatte foran seg, rett og slett, eller så får ikke selskapene avtaler med større flyselskap.

Junit-medlemmene i Widerøe Ground Handling mener at dårligere vilkår ved lønn, og endring av vaktplaner som fører til mer jobbing på rød- og helligdager, har vært effektene av overgangen.

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe vil ikke gå inn på detaljer ved forhandlingene.

– Vi går inn i en periode med forhandlinger og håp om en eventuell løsning før streik er et faktum.