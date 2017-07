Lanserer eget flyseskap for millennials

Det var nok bare et spørsmål om tid før flyselskapene for alvor også begynte å rette oppmerksomheten mot den yngre garde.

AirFrance har nemlig opprettet et helt nytt datterselskap ved navn Joon, som primært skal være for reisende født etter 1980.

«Joon er spesielt rettet mot et ungt arbeidende klientell, millenniumsgenerasjonen (18-35 år), hvis livsstil dreier seg om digital teknologi», heter det i en pressemelding fra flyselskapet.

Joon begynner å fly ruter i Europa fra Charles de Gaulle-flyplassen i Paris nå i høst og langdistanseflyvninger fra sommeren 2018.

Hipsteruniformer

Selskapet har sluppet illustrasjoner av uniformene til kabinpersonellet. De skiller seg mildt sagt fra de tradisjonelle penalskjørtene og stramme dressene.

Kabinpersonalet skal kles i et «hipster casual» design. Det innebærer hvite sneakers, blazere med opprullede ermer, ankelkorte bukser og polo-skjorter kneppet helt opp, for å nevne noe.

«Den visuelle identiteten er basert på en elektrisk blåfargekombinasjon som symboliserer flyselskapes dynamiske holdning (..). Uniformen til Joons flypersonell vil være insiprert av de nyeste motene, basic og chic», skriver AirFrance i pressemeldingen.

Men, det er ingen grunn til å føle seg eksludert fra de unges verden om du ikke er en del av millenniumsgenerasjonen. Ifølge CNN har en talsperson for selskapet sagt at 40-åringer også vil få komme ombord.

«HIPSTER CASUAL»: Slik skal de mannlige uniformene se ut.

Ikke lavprisselskap

Flyselskapet beskriver Joon som en livsstilsmerkevare og en sinnstilstand. Annet enn bilder og beskrivelser av personellets uniformer blir det imidlertid ikke formidlet noen andre faktorer som skal skille Joon fra andre fly.

De informerer dog om at det ikke blir et lavprisselskap, men at Joon skal reflektere opplevelsen av å fly med AirFrance. Prisnivået utover det er ikke kjent.

AirFrance mener imidlertid at Joon skal inspirere kundene til å reise med morselskapet også.

I tillegg til å rette seg mot en yngre målgruppe sikter AirFrance-KLM nå mot å konkurrere med flere lavpris- og langdistanseselskaper i Europa, samt flere store selskaper fra Midtøsten, kommer det frem i pressemeldingen.

– Opprettelsen av Joon vil øke lønnsomheten til Air France-konsernet, og muliggjør redusering av kostnader og sikrer bærekraften til forretningsmodellen, sier CEO i AirFrance, Franck Terner.

Jean-Michel Mathieu har fått stillingen som konsernsjef i Joon.