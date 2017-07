Resultatsmell for Airbus - ingen vil kjøpe gigantfly

Den europeiske flyprodusenten kunne torsdag vise til et dårligere andre kvartal i 2017. Selskapet viser til en nedgang i resultatet fra fjoråret på 34 prosent, til 895 millioner euro, eller rundt 8,3 milliarder kroner.

Nedgangen skyldes blant annet tom ordrebok for deres gigantfly, A380. I løpet av årets første halvdel har de kun levert seks fly av denne modellen, og selskapet sier de skal kutte produksjonen til åtte fly per år fra og med 2019.

Til sammenligning leverte de totalt 28 A380-fly i 2016, skriver Financial Times. Det vil derfor bli ytterligere kutt i produksjonen fremover som følge av den tomme ordreboken.

– Vi vil kun endre produksjonsmålet vårt om vi får en uventet stor ordre, sier Tom Enders, administrerende direktør i Airbus ifølge Bloomberg.

Det er ikke kun deres gigantfly som tynger på resultatet, men også forsinkelser i produksjonen på deres modell A320neo-modell. Med dette flyet har de motorproblemer, men i en pressemelding presiseres det at de har en klar plan fremover.

Gir utslag hos underleverandører

Nedgangen i ordreboken til produsentens gigantfly tynger ikke kun på deres resultat. Underleverandører begynner også å merke det på inntektene og ser at konsekvensene av produksjonskuttene til Airbus merkes tidligere enn forventet.

– Vi ser en betydelig nedgang nå. Inntektene våre er ventet å falle 45 prosent i år sammen med produksjonskuttene for A380-modellen, sier Kevin Cummings til Bloomberg, leder for luftfartsavdelingen til ingeniørkonsernet GKN.

Cummings forventer å se et kutt til produksjon av litt under ett fly i måneden, og at Airbus kommer til å prøve opprettholde dette så lenge de kan.

Avkreftet ryktene om dumping

En splitter ny Airbus A380 koster nærmere 437 millioner dollar, eller rundt 3,7 milliarder kroner. Den største eieren av flytypen er Emirates som har 50 slike fly i flåten sin. I tillegg har British Airways også tatt inn flyene i sine langdistanseflyginger.

Tidligere i år lokket selskapet med en oppgradering av flyet som skulle øke distansen med 300 nautiske mil, nærmere 556 kilometer. Dette håper selskapet skulle lokke flere kunder til å signere en kjøpsavtale.

Med denne oppgraderingen avkreftet også selskapet at de skal kutte modellen fra sitt sortiment, ifølge The Telegraph.

Etter i underkant av en time med handel i Paris er Airbus-aksjen ned 2,71 prosent, til 72,65 euro.

Ordreinntaket for selskapets første halvår viste totalt en sum på 37,2 milliarder euro, en nedgang fra 39,1 milliarder i samme periode i fjor. Verdien av ordreboken sank fra 1,06 milliarder euro ved utgangen av 2016, til 981 millioner euro i årets første seks måneder.