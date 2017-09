Kjøpte sitt tredje privatfly: Slik er Reitan-familiens luksusliv

VG og E24 bringer deg inn i Reitan-familiens luksuriøse ramme omkring sine liv.

De er Norges nest rikeste familie, med en formue på 48 milliarder kroner i hovedsak bygget opp fordi du og det norske folk har handlet dagligvarer i deres Rema-butikker.

Har to private jetfly

Nå har Odd Reitan (66) og sønnene Ole Robert (45) og Magnus (42) slått på stortrommen og kjøpt et splitter nytt privat jetfly.

Flyet har landet på Værnes, og det er jevnlig i bruk.

Flyet er av modellen Dassault Falcon 2000LXS. Listeprisen for et slikt fly er rundt 35 millioner dollar, eller 287 millioner kroner.

I Luftfartstilsynets register står Reitan-familiens flyselskap Rely AS som mottaker av flyet. Det ble først registrert i trafikk 18. august, skriver Planetfinder.net.

Fra før har Reitan-familien et fly som er en 2015-modell av samme type. I tillegg hadde de en 2001-modell av Dassault Falcon, som er presseasvarlig Berit Hvalryg i Reitangruppen nå bekrefter at er solgt.

PÅ VÆRNES: Reitan-familiens privatfly.

Hvalryg avkrefter at Reitan betalte listepris for det nye flyet, men vil ikke si noe om prisen fordi «detaljene rundt handelen regnes som konfidensielle».

Dassault Falcon 2000LXS har til vanlig åtte store skinnseter fordelt på lounger foran og bak i flyet, ifølge Jetsadvisor.com.

Hvalryg sier den nye flyet til Reitan har ti seter.

Det er vanlig at rike i Norge som eier eget fly, leier ut flyene når de ikke er i bruk. Men Reitan-familien har droppet den inntektsmuligheten. De ønsker at flyet kun skal disponeres til eget bruk og til forretningsreiser i regi av selskapet.

Gullgruven sliter

Flyinnkjøpet skjer samtidig med at Reitans gullgruve, Rema 1000, sliter i dagligvaremarkedet: Selskapet markedsandel går nedover.

Men selv om markedsposisjonen svekkes for Rema 1000 i dagligvaremarkedet, leverte Reitangruppens fem forretningsområder et rekordresultat på 7,3 milliarder kroner før skatt. (3,4 milliarder kroner kom fra salg av aksjer i Axfood).

DAGLIGVAREKONGER: Reitan-familien fotografert for noen år siden. Pappa Odd (foran) med sønnene Ole Robert (til høyre) og Magnus stående bak.

Odd Reitan synes egentlig at det er for dyrt å fly privatfly.

– Det å fly privat er egentlig altfor dyrt, og litt galskap, men jeg gjør det likevel. Jeg har jo råd til det, sa han til Adresseavisen i 2013.

Norges ti rikeste Tall fra 2016 i millioner. John Fredriksen: 92.000 Odd Reitan: 43.000 Johan Johansen: 35.500 Johan H. Andreassen: 27.200 Ola A. Halvorsen: 26.400 Stein Erik Hagen: 24.000 Torstein Hagen: 20.200 Arne Wilhelmsen: 19.000 Petter Stordalen: 18.000 Kjell Inge Røkke: 17.200 Kilde: Kapital 400 rikeste







Reitan-familien har selv en stor hangar på Værnes, som ble bygget i 2012. Reitangruppens flyselskap, Rely AS, har jevnt over hatt en omsetning på mellom 20 og 30 millioner kroner. Resultatet før skatt har ligger pluss minus null, viser regnskapstallene fra Brønnøysund.

I 2016 gikk finansinntektene fra et par millioner kroner til 25 millioner kroner og resultatet tidoblet seg til 24,5 millioner kroner.

Samtidig falt summen av eiendeler kraftig og gjelden ble redusert fra 50 millioner kroner til 5,5 millioner kroner.

Reitan-familiens formue har økt år for år og ble nylig anslått til 48 milliarder kroner i Kapitals årlige oversikt over Norges rikeste. Det er bare John Fredriksen som er rikere.

Reitan-familiens pengebruk på lufttransport er kun slått av beløpene de har brukt på tak over hodet.

GIGANTBOLIG: Fasjonable Fredrik Stangs gate 20 i Oslo er eid av Magnus Reitans, beliggende kort avstand fra brorens bolig på Gimle.



Luksusboliger

Odd Reitan og sønnene Ole Robert og Magnus eier i dag syv luksusboliger i Norge og i utlandet – verdt mange hundre millioner kroner. Bare over de siste årene har Ole Robert og Magnus brukt over hundre millioner kroner på å oppgradere egen bostandard.

Mens Odd Reitan fortsatt bor i sin enebolig i Trondheim og styrer fra selskapets hovedbøle, Lade Gård i Trondheim, har sønnene lagt Trondheim som bosted bak seg for lenge siden, og har trukket til hovedstaden.

I desember 2009 ble Oslos den gang dyreste bolig solgt til Ole Robert Reitan: En enorm patrisiervilla på over tusen kvadratmeter, beliggende i fasjonable Eilert Sundts gate på Frogner.

Reitan måtte punge ut 39,5 millioner kroner, men prisantydningen den gangen på 70 millioner tyder på at det kan ha vært et røverkjøp, godt hjulpet av datidens finanskrise-uro.

MER ENN ET MALINGSSTRØK: Odd Reitans 1.000 kvadratmeter store patrisiervilla i Eilert Sunds gate i Oslo er kanskje mer kjent for 100 millioners-oppussingen enn kjøpsprisen på 39,5 mill (som like fullt var Oslos dyreste bolig i sin tid).



Hundremillioners-oppussing

I årene som fulgte skulle imidlertid villaen, som ifølge eiendomsdata har 14 rom, åtte bad og ble bygget på 1800-tallet, bli et pengesluk av de helt sjeldne:

Saken fortsetter under annonsen.

I det som kan være norgeshistoriens dyreste private oppussing brukte Reitan til sammen over 100 millioner kroner på å ruste den opp.

Noe av prislappen skyldes at fem leiligheter skulle slås sammen til én, men også tekniske innretninger bidro – inkludert et lydanlegg som skal ha kostet oppunder én million.

Bare elektriker–regninger kom på 20 millioner kroner, noe Ole Robert Reitan mente var altfor mye. Det utviklet seg til en rettskonflikt, som endte i lagmannsretten – som han gikk seirende ut av.

I 2013 slo Magnus Reitan seg ned i storebrors nabolag, etter å ha bladd opp 50 millioner kroner for en luksusbolig på over 843 kvadratmeter i Fredrik Stangs gate. Boligen hadde vært brukt av Tannlegeforeningen, og igjen var det duket for en saftig oppussing – av Finansavisen beregnet til å koste oppunder 80 millioner kroner.

Forsøkt solgt

Magnus Reitan eier også en 326 kvadratmeter stor luksusleilighet på Norefjell, kjøpt for 9,3 millioner kroner i 2007. Tidligere i år forsøkte han å selge den for 25 millioner - uten hell.

Storebror Ole Robert eier på sin side en skjærgårdshytte i Kragerø som ble kjøpt for 14,5 millioner kroner i 2008. I tillegg har han en leilighet på 120 kvadratmeter i Trondheim.

Reitan-familiens ferieeiendommer har imidlertid ikke bare bydd på avbrekk:

HYTTELUKSUS: Ole Robert Reitan har hytte på Sauøya i Kragerø. Reitan kjøpte hytta i 2008 for 14,5 millioner kroner.

Luksus og strid i Spania

I 2004 kjøpte Odd Reitan et feriepalass på 1.500 kvadratmeter i Sierra Blanca i Marbella Spania – et kjøp som skulle gi ham spanske myndigheter på nakken.

Alarmen gikk nemlig hos skattemyndighetene etter at Reitan oppga en kjøpspris på 3,5 millioner euro (vel 32 millioner kroner) for luksuseiendommen. Ifølge myndighetene var den reelle prisen ni millioner, og de hevder dermed at Reitan har holdt 5,5 millioner skjult fra beskatning.

– Det er en feilaktig anklage. Det har kun vært er en skatteteknisk sak om hvorvidt formueskatten, som er betalt i Norge, skulle vært betalt i Spania for årene 2005-2007, sier Hvalryg.

SIERRA BLANCA, MARBELLA: Reitans spanske feriepalass er på over 1.500 kvadratmeter og står på en 4,4 mål stor tomt. Ifølge spanske myndigheter kjøpte Odd Reitan den for ni millioner euro, tilsvarende vel 80 millioner kroner etter dagens kurs.

– Reitan har levert selvangivelse og betalt formueskatt til Norge av formue i Spania. En sak om overføringsavgift i 2004 ble avvist av retten og Reitan fikk i januar 2016 medhold i at han ikke er straffeansvarlig, sier hun.

Odd Reitan eier også en leilighet i Jonvannsveien i Trondheim, og «Anshusflåtten» i Soknedal – familiens gamle slektsgård, som han overtok i 2008 og siden har gjenoppbygd gjennom en millionoppussing.

Hvalryg sier at ingen i Reitan-familien ønsker å la seg intervjue i forbindelse med denne saken, men hun har fått muligheten til å korrigere feil om fly og eiendommer i saken.

KILDER: E24/VG har brukt eiendomsregisteret for å kartlegge Reitan-familiens boliger i Norge, utfyllende opplysninger fra rettsdokumenter, VG, E24, Finansavisen, Daglbadet, Dagens Næringsliv og Adresseavisen.