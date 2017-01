DN: Fredriksen-familien har tjent 21 milliarder på norsk laks

– Jeg er veldig fornøyd med Marine Harvest, og nå som Kina åpner seg, er det bare å si «the sky is the limit», sier Cecilie Fredriksen til Dagens Næringsliv.

33-åringen er styremedlem i den norske oppdrettsgiganten, der Fredriksen-familien har en større eierpost.

Og hun ha all grunn til å være fornøyd. Selskapet har en markedsverdi på nesten 70 milliarder kroner, og en størrelse på Oslo Børs som kun slås av Orkla og fem selskaper som alle er kontrollert av den norske stat.

I dag har selskapet 1.300 ansatte i Asia, med kontorer i Shanghai og Beijing.

Det var i 2005 av familien bestemte seg for å kjøpe seg opp i en norsk lakseoppdrettsbransje som da lå langt nede.

Siden har familiens gevinst i Marine Harvest vært hele 21 milliarder kroner, med en kurs som har steget 88 prosent.

Åpnes nytt marked



I midten av desember kom beskjeden fra utenriksminister Børge Brende om at Norge og Kina normaliserer sitt diplomatiske forhold.

Det åpner eksportmuligheter for norsk laks, og i Norges sjømatråd var tonen optimistisk som følge av muligheten for en normalisering av handelsforholdet

Fra analytikerhold uttrykkes det at Kina-tilgangen er positiv for laksenæringen. Men utfordringen er at luseproblemer har satt en stopper for volumveksten i Norge.

– Midt opp i det gledelige er timingen ganske dårlig. Vi skulle gjerne hatt en situasjon der vi hadde mye laks å dytte inn i markedet, sa sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea til E24 i desember.



Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener normaliseringen av forholdet til Kina er fantastisk for norsk sjømatnæring.

Han tror Kina blir et betydelig marked for Norge.

FORNØYD: Marine Harvest, her ved styreleder Ole-Eirik Lerøy, ser store muligheter i Kina.

– I dag er jeg en gladlaks. Dette er fantastiske nyheter for norsk sjømatnæring. Kina har potensial til å bli et betydelig marked for norsk sjømat. Forhåpentlig vil norske bedrifter nå i større grad få ta del i utviklingen av det kinesiske sjømatmarkedet, hvor det er en voldsom etterspørsel, sier fiskeriminister Per Sandberg til NTB.

– Viktigste som har skjedd på lange tider



Styreleder Ole-Eirik Lerøy i Marine Harvest mener man ikke kan undervurdere åpningen av Kina for norsk næringsliv og norsk laks i særdeleshet.

– Som enkeltstående begivenhet når det gjelder muligheter for norsk laks, så er dette det viktigste som har skjedd på lange tider. Kina er verdens desidert største sjømatmarked, sier Lerøy til Dagens Næringsliv.

Norge har vært ekskludert fra laksemarkedet i Kina i seks år. I perioden har laksekonsumet økt med nesten 50 prosent.

Rekordår for norsk sjømat



De gode tidene ser ikke ut til å være over for Marine Harvest. Aldri før har Norge nemlig eksportert sjømat for så store verdier som i 2016.

Fra 2014 til 2015 var en svakere krone en sentral faktor i den økte verdien av fiskeeksporten, men fra 2015 til 2016 skyldtes økningen i større grad en kraftig prisøkning blant annet på laks.

Høy etterspørsel og problemer med lus har gitt uvanlig høye laksepriser, og kraftig vekst i eksportverdien. I tillegg har en svak krone gitt et betydelig løft til inntjeningen.

Laks står for en svært stor del av norsk sjømateksport. Nå tror næringen på rekordhøy pris på den fete fisken i 2017.

Snittprisen i spotmarkedet for norsk laks endte på 63 kroner kiloet i 2016, som var ny rekord og 50 prosent høyere enn i 2015, da snittprisen var 42 kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Sjømatanalytiker Tore Tønseth sa til E24 i romjulen at han tror lakseprisen vil ligge mellom 70 og 80 kroner i første halvår i 2017.

– Den tiden vi går inn i nå vil gi den høyeste prisen i nyere tid, sier han.