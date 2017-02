Det spås at 2017 blir året hvor langt flere nordmenn skal handle middagsingrediensene sine på nettet.

De siste årene har det for alvor utviklet seg et marked for å handle dagligvarer mens du sitter hjemme i stua – og gjerne få de levert rett hjem på døren.

Nå kjemper aktørene med spisse albuer for å klare seg i et marked med stadig sterkere konkurranse.

Middagskasse-leverandøren Godtlevert.no har gjennomført en prissammenligning, hvor de hevder at deres tilbud er langt billigere enn konkurrentene.

De sier samtidig at det er altfor vanskelig for kundene å sammenligne priser hos de ulike aktørene, og tror det fører til at folk «rett og slett blir prisforvirret».

«Det har vært mye fokus på dagligvarehandelen, så da er det kanskje på tide at nettleverandørene også rydder opp litt i kassen si», skriver Godtlevert i en e-post i E24.

Kolonial.no er konkurrenten som kommer dårligst ut i Godtleverts prissammenligning.

De mener resultatet av rivalens undersøkelse ikke stemmer med realiteten.

– De har ikke dokumentert hvilke oppskrifter de har sammenlignet, eller noe som helst annet. De har bare lagt fram en påstand om at vi er dyrere enn dem, sier kommersiell direktør i Kolonial.no, Tor Erik Aag.

– Hele metodikken er på en snurr.

Sammenligner middagskasser

Godtlevert har via et privat firma fått gjennomført en prissammenligning hvor de hver uke i tre måneder har plukket ut fire middager til fire personer, og sammenlignet den totale summen med sin egen fastpris.

Ut ifra dette hevder de blant annet at Kolonial.no og Marked.no selger løsninger som i snitt er henholdsvis 58 og 22 prosent dyrere enn deres egen.

Resultatet er siden blitt brukt i markedsføring på deres egne nettsider, og i en reklamekampanje hos TV2.

Godtlevert skriver til E24 at prisene som markedsføres på konkurrentenes nettsider ikke er reelle, fordi de er regnet som «per porsjon».

– Begge krever at ingrediensene til middagsløsningene kjøpes i fullkvanta versjoner. Det vil si at selv om en middag inneholder 250 gram ris, må kunden kjøpe et helt kilo.

Godtlevert markedsfører at de leverer middagskasser hvor kunden får akkurat den mengden man trenger til en gitt oppskrift, og hvor kundene betaler en fast pris hver uke.

Konkurrentene Kolonial og Marked driver derimot dagligvarehandel på nett, og tilbyr middagsoppskrifter og fyller handlekurven for deg med det som står i oppskriften.

Deretter kan kunden plukke bort det han eller hun eventuelt har fra før.

Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Kolonial.no.

Melder til Forbrukerombudet

– Vi er avhengig av nye aktører og at vi er mange i bransjen som snakker opp fordelene ved å handle på nett, men det er ikke noe poeng i å lure kundene, sier Tog Erik Aag i Kolonial.no til E24.

– Vi må konkurrere innenfor alminnelig folkeskikk og regelverk.

Nettmat-kjeden mener Godtlevert ikke har dokumentert prissammenligningen de har gjort, og hevder de har brutt både markedsføringsloven og Forbrukerombudets retningslinjen om sammenlignende reklame (se faktaboks nederst i saken).

– Godtlevert har også unnlatt å informere om de ikke tar hensyn til at ukemenyprisen hos Kolonial.no reflekterer prisen på summen av produktene, ikke porsjonsprisen. I de fleste menyene hos Kolonial.no vil det være produkter til overs som kan benyttes i andre måltider, sier Aag.

Han mener også at Godtlevert i sammenligningen sin ikke har tatt hensyn til hva de ulike oppskriftene inneholder, og sier det er i strid med lovverket å sammenligne produkter som ikke er like.

– Det kan ikke være slik at Kiwi kan sammenligne prisen på sine epler med prisen på pærer hos Rema, kun fordi pærer er det rimeligste produktet Rema har markedsført på forsiden i en kundeavis i en periode.

– I prinsippet kunne de ha sammenlignet tomatsuppe og entrecôte, sier Aag.



– Godtlevert hevder i sin «undersøkelse» at de har plukket ut Kolonial.no sine billigste oppskrifter, men utvalget deres har kun begrenset seg til oppskrifter på forsiden/ukemenyen i perioden de har undersøkt. Vi har ukemenyer som er priset hele 200 kroner under de billigste matkassene til Godtlevert.

Aag forteller at de har tatt kontakt med Godtlevert og forsøkt å få kampanjen stoppet.

– Vi vil sende klage til Forbrukerombudet og be de stanse Godtlevert sin ulovlige markedsføring, sier han.

Må tåle sammenligninger

Daglig leder i Godtlevert, Kjetil Graver.

– Kolonial er naturlig nok mer opptatt av å få fokus bort fra den reelle problemstillingen, nemlig at forbrukere hver uke blir villedet av prisene på middagsforslagene de presenterer, sier daglig leder i Godtlevert, Kjetil Graver.

I en e-post til E24 forteller han at målet med undersøkelsen var å vise hvor forbrukerne får mest verdi for pengene når det gjelder segmentet som markedsføres som matkasse. Han understreker at det vil være helt umulig å sammenligne helt like for like, ettersom de heller aldri vil ha samme oppskrifter.

– Dette vet eksempelvis de som tester restauranter, men pris vil alltid være et kriterium også i disse testene. Pris og «verdi for pengene» er et viktig moment for forbrukere og vi må tåle klare sammenligninger så lenge forutsetningene er tydelige og rettferdige, sier Graver.

Han mener de har grundig dokumentasjon for sammenligningen, og sier den har blitt gjort rettferdig ved at de har valgt de billigste oppskriftene, og for eksempel tatt ut krydder fra handlekurven.

– Hvis vi hadde brukt gjennomsnittlig pris, hadde de kommet ut betydelig dyrere, sier Graver.

Han kommenterer likevel at Godtlevert skal sjekke om reklamen er innenfor lovverket, og vil ta konsekvensene av et eventuelt brudd.

– Det siste vi ønsker er jo ytterligere å bidra til den forvirringen og usikkerheten aktører som Kolonial.no bevisst skaper.



