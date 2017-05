Selskapet ble i april ilagt tvangsmulkt for ulovlig markedsføring på 400.000 kroner, etter at en Intersport-butikk i Oslo annonserte elsykler til «sinnsyke priser».

Gresvig driver Intersport-varemerket her til lands.

I svarbrevet til Forbrukerombudet aksepterer Gresvig vedtaket og tar det til etteretning.

Men kjeden går også til angrep på sine konkurrenter, som den mener har stått for lignende brudd på markedsføringsloven.

«Vedlagt dette brevet er markedsføring fra aktører i sportsbransjen som Gresvig på grunn av ressurshensyn ikke formelt vil klage inn, men som Forbrukerombudet bes se på og agere mot,» heter det der.

Deretter ramser Gresvig opp 11 «overtredelser» som kjeden mener konkurrenter har begått.

Gresvig I Norge drives Intersport av Gresvig AS. Intersport-varemerket ble etablert i 1968 av 13 medlemsland. I dag finnes ca. 5.300 butikker i 39 land. Intersport omsetter internasjonalt for omtrent 65 mrd. i året, og har i gjennomsnitt ca. 150.000 kunder innom butikkene hver dag. I tillegg til Intersport har Gresvig Sport også kjedekonseptene G-Sport, G-Max her i Norge. Gresvig har totalt rundt 220 butikker og 3.300 ansatte.



– I Gresvig er vi opptatt av alltid å ha gode markedsføringsrutiner. Vi ønsker å påpeke en del lovbrudd fra andre aktører i bransjen fordi vi er opptatt av likebehandling og like spilleregler i bransjen, og at dette ikke skal være konkurransevridende, sier administrerende direktør Pål Rasmussen i Gresvig til E24.

Han understreker at Forbrukerombudets virke bygger i hovedsak på informasjon fra aktørene om andre aktører.



– Vi anser ikke dette som et angrep, men vi må sikre at utøvelsen av reglene ikke medfører at aktørene ikke behandles forskjellig, sier han.

Ganske vanlig



E24 har tidligere omtalt hvordan noen av landets største sportskjeder har ligget i en årelang klagekrig, der store ressurser og mye tid er lagt ned på å klage inn hverandre.

Forbrukerombudet sier dette fortsatt er situasjonen.

FAGDIREKTØR: Jo Gjedrem er blant annet ansvarlig for arbeidet med prisopplysninger i Forbrukerombudet.

– Sportsbransjen har vi måttet jobbe mye med over en del år. Vi tror det dreier seg om konkurransesituasjonen og strukturen i selskapene. Den bransjen er seig, det må vi bare innrømme, sier fagdirektør Jo Gjedrem hos ombudet.

Han ble ikke overrasket over at Gresvig benyttet svarbrevet til å gå i rette med sine konkurrenter.

–Det er ganske vanlig at når vi bruker sanksjoner på denne måten, så blir kjeden interessert i hvordan vi følger opp konkurrentene. Det er forståelig, mener han.

– Vi kan ha nytte av disse klagene for å avdekke brudd på markedsføringsloven. I perioder har det vært veldig mye av det, men stort sett tar vi imot klager og leser dem med interesse, sier Gjedrem, som understreker at de har flere pågående saker blant sportskjedene.

Rasmussen trekker også frem den tøffe konkurransen som en årsak til de mange klagene i bransjen.

– Det er beklagelig at det er slik, og dette er noe man har sett i andre bransjer også. Vi håper at bransjen kan komme ut av denne onde sirkelen. Aktørene er opptatt av lik praksis. Det er viktig at alle aktører må følge de samme spillereglene uavhengig om du er enkeltstående butikk, en kjede eller ren nettaktør norsk eller internasjonal, sier han.

Vedtok boten



Boten som Gresvig ble tildelt, kommer etter at konkurrenten XXL klaget kjeden inn til Forbrukerombudet.

Det var et kundebrev fra Intersport Oslo sentrum som fikk kjeden til å ta affære.

Ombudet bet seg merke i at sportsbutikken unnlot å opplyse om førpriser, til tross for at varene var stemplet med begreper som «EL-sykkelsalg», «knallpriser» og «sinnssyke priser». Det kunne heller ikke dokumenteres at flere av sykkelmoidellene faktisk hadde blitt solgt i volum til høyere pris før sykkelsalget.

Da E24 omtalte saken i april, varslet Rasmussen at det kunne bli aktuelt med en anke.

– Hvorfor vedtar dere likevel boten?



– Vi er enig med Forbrukerombudet om at det har vært manglende opplysninger om førpriser i et nyhetsbrev fra en enkelt av våre butikker, Intersport Oslo Sentrum, sier Rasmussen nå.

– Dette var et nyhetsbrev for en butikk som traff svært få av våre kunder og det gjaldt et begrenset produkt. Det er utvilsomt at det var et reelt tilbud med en lavere pris. Mulkten oppleves derfor som høy, men vi velger å akseptere den da vi er opptatt av korrekt markedsføring ovenfor våre kunder. Videre ønsker vi å legge dette bak oss og fokusere på fremtid og gode kundeopplevelser og drift, sier han.

Forbrukerombudet mener Gresvig har begått samme type reklame-lovbrudd tidligere. I 2012 slapp Gresvig unna med et såkalt forbudsvedtak med advarsel om tvangsmulkt dersom det samme skulle skje igjen.