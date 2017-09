Moods of Norway har i lang tid slitt med svak omsetning og resultater på minussiden.

Til slutt sa Sparebanken Sogn og Fjordane nei til å tilføre selskapet mer penger, og dermed så ikke Moods noen annen utvei enn å slå seg selv konkurs.

– Jeg kan ikke gå inn i detalj om kundeforholdet, men det er riktig at vi har vært bank til Moods, og at de nå har meldt oppbud, sier Trond Teigene, konsernsjef i Sparebanken Sogn og Fjordane, til E24.

Han viser til at Moods of Norway har sagt en del om bakgrunnen selv.

– De siste årene har de hatt utfordringer og jobbet knallhardt med omstilling, og dessverre lykkes de ikke med å redde selskapet. Det er alltid krevende når det kommer til det punktet, og så er det selskapet som til syvende og sist må ta konsekvensene.

Stolthet



Sparebanken Sogn og Fjordane har vært banken til Moods of Norway gjennom hele selskapets levetid.

Teigene kaller selskapet «en fantastisk historie», og mener gründerne skal ha all ære for det de har fått til i den tøffe bransjen.

– Hva skjer videre nå?

– Nå har de meldt oppbud og oppnevnt bostyrer. Så er det opp til bostyreren å håndtere boet videre, sier banksjefen.

– Vil dere være villige til å bli med dersom det kommer en kjøper?



– Det er for tidlig å si. Vi får se hva som kommer ut av prosessen de nå er inne i.

Teigene understreker at Moods of Norway har betydd enormt for lokalsamfunnet.

– Moods er et imponerende case i merkevarebygging. I ti-elleve år har de vært en sjelden suksesshistorie i en knalltøff bransje. Det har vært fantastisk å følge, og jeg tror at ikke bare Stryn, men hele fylket kjenner en slags stolthet over det de har oppnådd. Det er uten tvil en veldig trist dag når den reisen nå er slutt.

Medarbeidere over hele landet



Moods of Norway ble startet opp i Stryn i 2003 av Simen Staalnacke, Stefan Dahlquist og Peder Kristian Børresen.

Selskapet har i dag rundt 100 medarbeidere på kontorene i Stryn og Oslo og de 18 butikkene over hele landet. Disse ble informert om konkursen onsdag.

– Det er helt ufattelig trist at eventyret vi startet for 14 år siden, er over, sier Moods-medgrunnlegger Simen Staalnacke til E24.

Konkursen omfatter Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS.

Driften i datterselskapene Brandstad, Moods Sverige og Moods USA fortsetter som normalt.