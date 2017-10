Kjøper konkursboet i Moods of Norway: – Nå er det full rulle igjen

Saken oppdateres.

– Vi har kjøpt tilbake boet, med alle eiendeler, aksjer, datterselskaper i Sverige, USA og Brandal, sier styreleder Jan Egil Flo til E24.

Bostyrer Asbjørn Løvik bekrefter også avtalen. Det er ikke kjent hvor mye de har betalt for konkursboet.

For nesten to uker siden meldte både Moods of Norway AS og datterselskapet Moods Wholesale AS frivillig oppbud etter lang tid med dårlig lønnsomhet.

Opphørssalg



Siden da, har blant annet Flo og Løvik jobbet med å finne en løsning som passer kreditorer og selskapene.

– Nå er planen å drifte et opphørssalg og få ryddet i varelageret. De videre planene er ikke sikre ennå, sier Flo.

Salget skal foregå i Moods of Norway-butikkene som har vært stengt, og begynner fredag klokken ti, og fortsetter ut måneden.

Driften i datterselskapene Brandstad, Moods Sverige og Moods USA har fortsatt som normalt etter konkursen, og det er kun Moods of Norway-klær som skal på salg.

– Alt er veldig usikkert. Vi må få full oversikt. I hovedsak vil vi fremdeles ha lager og hovedkontor i Stryn, med alle ansatte. Vi kan nok ikke unngå at en del butikker blir nedlagt etter hvert, men vi prøver å beholde noe, sier Flo.

– Nå er det full rulle igjen, legger han til.

Endringer



Han forteller at det må skje endringer i selskapene, blant annet vil de trolig skalere ned avdelingene som driver med design, salg og marked i Oslo.

– Vi må gjøre om på noe. Det går på ansatte, butikker, hele driften. Men vi konsentrerer oss først om å få ryddet opp i varelageret, sier Flo.

Bostyrer Løvik forteller at det fremdeles er noe arbeid som gjenstår i forbindelse med kjøpet i konkursboet.

– Arbeidet har vært utfordrende, det er en stor konkurs, sier Løvik.

Fra konkurskjennelsen kommer det frem at Moods of Norway AS hadde en samlet gjeld på 25 millioner kroner, mens Moods Wholesale AS hadde en gjeld på 87 millioner kroner.

Eiendelene i de to selskapene ble verdsatt til 70 millioner kroner.

Moods of Norway hadde på konkurstidspunktet rundt 100 medarbeidere på kontorene i Stryn og Oslo og de 18 butikkene over hele landet.

USA



Tidligere denne uken snakket E24 med Stefan Dahlkvist, som var med på å starte opp Moods of Norway i 2003, og nå styrer selskapet i USA.

Han fortalte at det var for tidlig å uttale seg om fremtiden til selskapet.

– Vi har jobbet hardt med varemerket i USA siden 2009, og alle vi som brenner for Moods of Norway håper selvsagt på en lykkelig fortsettelse, sier Dahlkvist.

Da konkursene i Norge var et faktum for nesten to uker siden forklarte gründer og designer Simen Staalnacke konkursen med tre hovedårsaker.

** En svært hårete internasjonal vekstambisjon som medførte heftige kostnader.

** En omstillingsprosess for å kutte kostnadene og effektivisere driften, som «ikke ga «tilstrekkelig effekt».

** Forverret økonomi som følge av kronesvekkelse mot dollaren.

– Klesbransjen er tøff, med press på marginene, sa Staalnacke til E24.