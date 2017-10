Moods of Norway-boet solgt for over 50 millioner kroner

Saken oppdateres.

Prislappen ble gjort kjent under en skiftesamling i Sogn og Fjordane tingrett tirsdag.

Ifølge rettsdokumentene var forskjellen på det vinnende budet og det neste på listen over 25 millioner kroner. Det var seks ulike budgivere som ble invitert til budrundene.

Varelageret til selskapet hadde en anslått verdi på 60 millioner kroner på konkurstidspunktet.

Det vinnende budet kom fra Moods of Norway-gründer Simen Staalnacke, Jan Egil Flo og en gruppe ansatte som kjøpte tilbake klesmerket etter konkursen.

91,43 mill.



18 kreditorer har meldt krav på til sammen 91,43 millioner i boet. Ifølge Sogn og Fjordane tingrett er det så langt ikke avdekket straffbare forhold. Det er heller ikke funnet grunnlag for å ilegge konkurskarantene i saken.

I retten kom det også frem at konsernet hadde store tap på valutautviklingen, og vesentlige kostnader knyttet til utlandet, dette førte igjen til en omstilling som begynte i 2014.

I dokumentene blir også konkurransen med netthandel beskrevet som en av årsakene til at det gikk nedover for de norske gründerne.

Datterselskapene



Dette viste seg i september å ikke være nok, da selskapet ble slått konkurs. Det var Moods of Norway AS og datterselskapet Moods Wholesale AS som ble slått konkurs.

Til sammen er Moods of Norway registrert med fem datterselskaper, men bare fire av dem med registrert drift.

Moods of Norway kjøpte seg inn i Brandstad i 2016, og nå har det vesentlige av Moods of Norway sine aksjer i Branstad Drift blitt pantsatt.

I tillegg til Branstad og Moods Wholesale har det vært drift i svenske Moods of Norway AB og Moods of Norway International Inc.

Moods of Norway AS var blant annet eid av Varner Invest med 24,8 prosent.

De 18 Moods of Norway-butikkene i Norge, også nettbutikken, har vært eid av Moods Wholesale. Selskapet hadde også 196 ansatte.