– Det er flere oppgaver vi jobber med nå. Det ene er å sikre verdier for kreditorene, og så er det viktig å ivareta de ansatte nå, sier bostyrer Asbjørn Løvik til E24.

Moods of Norway har rundt 100 medarbeidere på kontorene i Stryn og Oslo og de 18 butikkene over hele landet. Disse ble informert om konkursen i dag.

Butikkene i Norge vil være stengt allerede torsdag.

– Hva som vil skje med de 18 butikkene, varelageret og varemerket er uklart. Det skal vi jobbe videre med, sier Løvik.

Møter



Han har sittet i møter med styreleder Jan Egil Flo siden konkursen ble kjent onsdag ettermiddag.

Det er morselskapet Moods of Norway AS som er slått konkurs, i tillegg til datterselskapet Moods Wholesale AS, som er heleid av Moods of Norway.

– I utgangspunktet berører ikke dette driften i utlandet, da det ikke er åpnet konkurs i de utenlandske selskapene, forklarer Løvik.

Fra konkurskjennelsen kommer det frem at Moods of Norway har en samlet gjeld på 25 millioner kroner, mens Moods Wholesale har en gjeld på 87 millioner kroner.

Eiendelene i de to selskapene verdsettes til 70 millioner kroner.

– Det er altfor tidlig å si noe om eventuelle oppkjøp eller hva som vil skje med verdiene i selskapene, sier Løvik.





Kjøpte seg inn



For nøyaktig ett år siden, i september 2016, kjøpte Varner Invest seg inn i Moods of Norway. De har eid om lag 25 prosent av selskapet.

Bak Varner Invest står Varner-familiens foretak Varner. Det er et av Nord-Europas største motekonserner, med om lag 1.500 butikker i 8 land. De eier blant annet kjedene Bik Bok, Cubus, Dressmann, Vivikes, Wow og Nike Store.

– Vi ønsker med denne investeringern å bidra med kapital og kunnskap om tekstilbransjen og kjededrift i Norge og internasjonalt, sa Varner-brødrene i en uttalelse til Budstikka da investeringen ble kjent.

Pressekontakt i Varner, Julie Eckhart, ønsker ikke å kommentere konkursen, men viser til Moods' styreleder Jan Egil Flo.

E24 har ikke lyktes med å få en kommentar fra Flo onsdag.

Varner kjøpte seg altså inn i Moods of Norway på tross av at selskapet de siste tre årene har tapt 76 millioner kroner. Resultatet før skatt i 2016 ble på minus 30 millioner.