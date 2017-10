– Det har vært en krevende periode, men det ender bra for oss, sier styreleder Jan Egil Flo i Moods of Norway til E24 etter å ha vært i skiftesamling Sogn og Fjordane tingrett tirsdag.

Det var han, gründer Simen Staalnacke og en gruppe ansatte som kjøpte store deler av konkursboet for over 50 millioner kroner like etter konkursen.

– Vi har ikke kommet så mye lengre på fremtidsplanene, men vi vet at mange av de store Moods-butikkene blir lagt ned. Vi kommer ikke til å ha store nok kolleksjoner til dem i fremtiden. Vi vil sannsynligvis gå tilbake til Moods of Norway-røttene og bli et rent herremerke. Da blitt det mye å drive på 600 kvadratmeter på Karl Johan i Oslo, sier Flo.

Mer salg



Det er etter planen 11 av 18 Moods of Norway-butikker som vil bli lagt ned. Planen er at herreklærne også skal selges i Branstad-butikkene, som Moods of Norway kjøpte i 2016.

Den 6. oktober begynte opphørssalget i Moods of Norway-butikkene, og det er nå klart at det skal fortsette ut året.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan det går med salget. Vi har fått utvidet leiekontrakter, så vi kan drive frem til nyttår, så vi har god tid til å rydde etter oss der vi trenger det, sier Flo.

Han sier at utvidelsen av salget også gjør at de kan beholde flere av sine ansatte en stund til.

– De som har jobbet i 11 av våre butikker mister jobben til nyttår, men dette gjør at de har fått tid til å få ny jobb. Mange har allerede fått det, så det er bra for alle parter med en slik overgangsperiode, sier Flo.

Overveldet



Han forteller at de er overveldet over støtten de har fått den siste måneden.

– Vi har fått enormt mye støtte både lokalt i Stryn, og i landet. Vi er overveldet av responsen fra ansatte og folk rundt oss. Vi har ny energi til å drive videre, sier Flo.

Nå skal han sammen med de andre medeierne i nye Moods of Norway sette seg ned og spikre de videre planene til selskapet.

Dokumentene fra tingretten viser at 18 kreditorer har meldt prav på til sammen 91,43 millioner i boet. Da selskapet ble slått konkurs hadde varelageret en verdi på om lag 60 millioner kroner.