I 2016 sprøytet Varner-gruppen 20 millioner kroner inn i Moods of Norway, og fikk en eierandel på 24,8 prosent.

Allerede den gang slet den norske klesprodusenten med lønnsomheten. Men Marius Varner var optimistisk.

– Etter vår mening er Moods of Norway en fantastisk merkevare og en av Norges største motesuksesser, sa han til Budstikka.

Varner-gruppen har blant annet kleskjedene Cubus, Dressmann, Carlings og Bik Bok i porteføljen.

Denne uken var Moods of Norway-konkursen et faktum. Det skjedde etter at Sparebanken Sogn og Fjordane stengte igjen pengekranen.

E24 har vært i kontakt med Varner-gruppen både onsdag og torsdag, men de ønsker ikke å kommentere Moods-investeringen.

Mot milliontap



I en pressemelding fra Moods of Norway står det at de forsøkte å sikre fortsatt drift ved å tilføre ny kapital.

– Styret har ikke lykkes i dette arbeidet, vedkjenner styreleder Jan Egil Flo.

Igjen står en gjeld på 112 millioner kroner, ifølge konkurskjennelsen, fordelt på Moods of Norway og datterselskapet Moods Wholesale.

Bostyrer Asbjørn Norstrand Løvik sa til E24 onsdag at de jobber med å «sikre verdier for kreditorene», men det spørs om det er nok til alle:

Eiendelene i de to selskapene verdsettes til 70 millioner kroner. Ifølge bostyreren er det «altfor tidlig» å si hva som skjer med verdiene.

Løvik besvarte ingen av E24s henvendelser torsdag. Det gjorde heller ikke Moods-styreleder Jan Egil Flo.

Rike på klær



Varner Retail AS hadde et resultat før skatt på 58,3 millioner kroner i 2016.

Ifølge nye beregninger fra Kapital er Joakim, Stein Marius og Petter Varner god for syv milliarder kroner – hver.