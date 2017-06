National Oilwell Varco varsler nye jobbkutt i Norge

Oljeserviceselskapet National Oilwell Varco Norway er mer enn halvert siden oljeprisen begynte å falle i 2014. 3.000 mennesker har mistet jobben i selskapet de drøye to siste årene.

Nå varsler selskapet nye kutt i bemanningen i Norge.

Dagens Næringsliv omtalte nyheten først.

Prosessen er i gang



Personaldirektør Kjell Gunnar Hammen i National Oilwell Varco i Norge bekrefter overfor E24 at selskapet nå er i gang med en ny nedbemanningsprosess.

– Gjelder dette Norge eller konsernet globalt?

– Vi snakker om en mulig nedbemanning i den norske enheten, og det pågår også prosesser internasjonalt, sier Hammen.

Han sier at de ikke kan gå ut med antallet det eventuelt er snakk om nå. Selskapet har startet dialogen med de tillitsvalgte, og Hammen opplyser at de regner med at den i hvert fall vil pågå ut denne måneden.

3.000 har mistet jobben



Totalt har om lag 2.000 faste ansatte og snaue 1.000 innleide konsulenter måttet gå i de betydelige nedbemanningene som har blitt gjennomført i den norske delen av oljeservicekonsernet.

I løpet av våren i fjor gikk selskapet gjennom tre kuttrunder i løpet av kort tid. I september ble nok en nedbemanning varslet.

National Oilwell Varcos norske virksomhet spesialiserer seg blant annet på leveranser av avanserte borepakker og -utstyr, og dette markedet har så å si tørket helt opp i kjølvannet av oljebremsen ettersom det omtrent ikke bygges rigger eller andre boreenheter.