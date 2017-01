Nå møtes næringslivstoppene: Dette tror de blir viktigst i 2017

Torsdag møtes en rekke aktører innen norsk politikk, nærings- og samfunnsliv i Oslo Spektrum i anledning NHOs årskonferanse 2017.

Temaet for årets konferanse er «Made in Norway», med under tittelen «på jobb for en grønn fremtid». Det er altså en tydelig grønn profil på årets arrangement, og dette ser ut til å treffe midt i blinken i forholdt til hva deltagerne mener blir det viktigste i året som ligger foran oss.

– Det er to ting som blir viktige for oss i 2017, sier Color Line-direktør Helge Otto Mathisen til E24.

Følg konferansen direkte øverst i saken.

– Det første er å synliggjøre det grønne skiftet. I år får vi verdens største plugin hybridskip. Det blir et flaggskip for norsk skipsfart og representerer optimisme og muligheter for norsk næringsliv, sier han.

Det andre er reiselivet.

– I år venter vi på en stortingsmelding om reiselivet, som skal handle om å få større turisme til Norge. Vi håper det skal bidra til en mer profesjonell næring og videreutvikle Norge som et attraktivt turistland, legger han til.

Saken fortsetter under bildet ...

SATSER GRØNT: Color Line-direktør Helge Otto Mathisen.

Frykter negativ Trump-effekt



Investor Jens Ulltveit-Moe mener den viktigste økonomiske hendelsen i 2017 blir proteksjonismen til Donald Trump–USAs kommende president.

– Det er helt klart negativt–sterkt negativ, sier Ulltvei-Moe til E24.

– Det kommer han til å komme med, og det kommer til å gjøre stor skade på USA. Jeg tror ikke resten av verden blir så gærent, men vanskelig blir det.

– Hvorfor har børsene da steget etter valget? Ta alle feil?

– Det er fordi de er veldig kortsiktige og fordi en del investorer ikke forstår internasjonal økonomi.

Investor Jens Ulltveit-Moe

Det er allerede kjent at Ulltveit-Moes investering Rec er rammet av handelskrig mellom USA og Kina.

– Har du foretatt deg noe med dine investeringer etter Trumps valgseier?

– Jeg har sett nøye på hva jeg har og hvorvidt noe er truet, og jeg ser ikke at det er noe jeg kan gjøre noe med. Men det er helt klart at han (Trump, journ.anm.) er en katastrofe som bare venter på å hende.

Venter godt bilår



Investor og bilnestor Egil Stenshagen er en av de faste gjestene på NHOs årskonferanse. Etter å ha bygget opp bil- og dekkimperiet sitt gjennom flere tiår sitter Stenshagen nå med en milliardportefølje i aksjemarkedet, som i all hovedsak er investert på Oslo Børs.

– Flere av selskapene vi er investert i opererer jo globalt, så vi er avhengig av konjunkturene, men er mest opptatt av å følge de selskapene vi sitter i. Vi ser ikke ut til å bytte noe særlig på porteføljen vår foreløpig. Det ser fortsatt ut til at laks kommer til å gjøre det veldig bra, og det samme gjelder entreprenørbransjen gitt statsbudsjettets solide pengebruk på infrastruktur, sier Stenshagen.

På spørsmål om han er bekymret for om Oslo Børs kan ha nådd toppen når vi stadig når nye rekorder, sier han at det ikke er noe de er så opptatt av:

– Vi går inn i selskaper vi skjønner hva driver med og som vi tror vil gjøre det bra.

For Stenshagen var det ikke bare et godt år i aksjemarkedet i fjor, men også i bilbransjen, der han blant annet er stor aksjonær i Bilia.

– 2016 var et knallår i bilbransjen. Kjøpekraften ser fortsatt ut til å bli veldig god i Norge, og vi har hele tiden et visst behov for å bytte biler. Gjennomsnittsbilen er 10,5 år og det kommer stadig ny teknologi. Med de lave rentene blir salget også kampanjedrevet, sier Stenshagen, som tror 2017 vil omtrent kunne bli et like godt bilår.

– Pluss-minus tre prosent, legger han til.

Taktskifte



På spørsmål om hva som blir det viktigste i 2017, sier finansdirektør Eivind Kallevik i Norsk Hydro følgende:

– Det som er viktig nå er å se det taktskiftet norsk økonomi er inne i, og se hvilken fremdrift vi får realisert gjennom første halvår og inn i det neste. Det er klart at den gryende veksten vi ser Europa og USA er veldig viktig også for norsk fastlandsøkonomi. Det skal vi absolutt ta en del av.

Saken fortsetter under annonsen.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg trekker frem flere faktorer:

– For det første er det veldig spennende å se hva som skjer nå med Trump og Brexit. Vi er opptatt av og avhengig av at den globale handelen fortsetter. Hydro eksporterer rundt omkring til 40 land i verden, og signalene fra USA er ikke akkurat positive i den sammenhengen, sier Brandtzæg til E24.

Norsk Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg

– Samtidig er vi avhengig av at det grønne skiftet fortsetter for fullt, fordi Hydro har det beste karbonfotavtrykket i verden når det gjelder aluminiumsproduksjon, og vi ser nå en tendens til at våre kunder ikke bare er opptatt av å lage lettere produkter i aluminium, men også å lage produkter i aluminium som har mindre karbonfotavtrykk. Hvis den utviklingen akselererer, ser jeg lyst på utviklingen fremover, sier han.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener at det viktigste for eksportindustrien er en økonomisk politikk som gjør at vi ikke får en sterkere krone enn nødvendig.

– En svak krone er ett av de viktigste virkemidlene vi har for å lykkes med eksporten vår, sier Lier-Hansen.

– Det er et valgår, og det er viktig at de politiske partiene setter industripolitikk på dagsorden og dermed gir den garantien som bedriftene trenger for å investere i Norge. Det gjelder ikke minst prosessindustrien, men også oljeserviceindustrien som nå sliter på grunn av de problemene vi har hatt med oljeprisen.

Ser økt proteksjonisme

Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke spå om enkelthendelser, men snakker gjerne om hva som bekymrer ham.

– Norge er en del av en større verden. I lys av det som skjedde i 2016. Jeg tenker på Brexit og hva den amerikanske presidenten sa i valgkampen. Hvis man lar handling følge ord og det blir iverksatt globalt er det grunn til bekymring.

– Det er Trump du tenker på?

– Ja, men Trump er ikke alene. Det er flere på den internasjonale arenaen som søker å vene egen økonomi ved å bremse handel. I sum vil det svekke veksten i verdensøkonomien og det gir grunn til bekymring.

– Er dette noe dere i Norges Bank har en beredskap for og kan gjøre noe med?

– Lite. Dette er ikke noe akutt situasjon, men mer en tendens. Vi vil ikke i løpet av 2017 få avdekket dette.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Oljeinntektene

NVE-direktør Per Sanderud mener det viktigste i sin bransje er fortsatt omstilling og omstrukturering.

– Også i nettbransjen, hvor vi tror det er mange fordeler ved å få færre nettselskaper, at de fusjonsprosessene går godt. 2017 blir også et spesielt år for Norge ved at det blir en vindkraftsatsing vi ikke har sett maken til, sier Sanderud til E24.

– For landet så må man ta inn over seg den erkjennelsen at oljeinntektene ikke vil gi de inntektene man har hatt tidligere, sier han.

Aker-sjef Øyvind Eriksen håper på høyere aktivitet.

– For Aker så er aktivitetsnivået og utviklingen i olje- og gass være den viktigste driveren i verdiskapningen og utviklingen, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

– Hva er den viktigste drivkraften bak det?

– Det er mange ytre faktorer om påvirker. Men aller viktigst er balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet som vi setter pris på og følger med.

Aker-sjef Øyvind Eriksen (til venstre) og kommunikasjonsdirektør Atle Kigen

Digitalisering

Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen, nå i styret for PGS og SINTEF, trekker frem følgende:

– 2017 blir et veldig spennende og til dels utfordrende år på oljesiden, fortsatt. Det er det ingen tvil om. Selv om det nå begynner å skje ting så er det et langt løp, sier Walter Qvam til E24.

– Jeg håper det begynner å skje en del ting på digitalisering, og at vi begynner å se gode eksempel på bedrifter som tar til seg og benytter de mulighetene som ligger i digitalisering, sier han.

Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen

Oppkjøp og utbygging

Mobilsjefene i Telia og Telenor Norge, Abraham Foss og Berit Svendsen, traff på hverandre på vei inn til NHOs årskonferanse torsdag. Selv om de to til vanlig er erkerivaler i det norske mobilmarkedet, er de skjønt enige om at det er særlig to ting som blir viktig i år: Den videre utbyggingen av 4G-nettene og IoT–Internett of Things.

TRAFF ERKERIVALEN: Berit Svendsen, toppsjef i Telenor Norge, og Abraham Foss, toppsjef i Telia Norge, avbildet på vei inn til NHOs årskonferanse 2017

– Det mest spennende er selvfølgelig å bygge ut 4G og tatt bredbåndsutrullingen, sier Svendsen

Begge selskapene har nå satt i gang arbeidet med en ny generasjon tilkobling for forskjellige duppedingser og sensorer som skal gjøre at stadig flere ting rundt oss vil kobles til internett, enten det er snakk om parkeringsplasser som sier fra om de er brukt eller ikke, eller bysykler som måler luftforurensingen.

I fjor høst annonserte Telia at de kjøper mobilselskapet Phonero av Norvestor og Christen Sveaas. Nå venter de på Konkurransetilsynets godkjennelse:

– 2017 blir veldig spennende. Vi ser frem til å få avklart Phonero-kjøpet og starte på den reisen. Det tror vi vil gi oss en større konkurransekraft mot Telenor i bedriftsmarkedet. Det blir bra, sier Foss.

Han sier at slaget i mobilmarkedet i år vil stå om hvem som gir kundene den beste totalopplevelsen, mer enn noe annet.

Valget



For LO-leder Gerd Kristiansen var det ikke tvil om hva som står øverst på agendaen når vi nå er på vei inn i 2017:

– Valgkampen er en klar nummer én, men vi har også LO-Kongressen som er veldig viktig for oss. Der skal vi legge programmet for de neste fire årene. Så veldig mye av fokuset vårt er rettet mot det, sier Kristiansen til E24.

– Det blir et spennende år og et utfordrende år. Det mest utfordrende er ledigheten, og at vi ikke klarer å få opp sysselsettingen i Norge, legger hun til.

– Hvordan tror du det går med ledigheten?

– Det kan se ut som det flater litt ut, men det skapes jo ikke noe særlig nye jobber som sånn regjeringen forutsatte når de pøste inn masse skatteletter, sier Kristiansen.

LO-lederen er bekymret for at permitteringstiden til mange begynner å gå ut, og at mange langs kysten sliter med å finne en ny jobb.

– Tror du tiltakspakkene til regjeringen vil gi noen effekt på dette?

–Det ser jo ikke ut som at det har noen effekt, og det ser ut som de har brukt pengene feil. De burde ha satt inn mer på tiltak i de områdene som er spesielt rammet. Det er lett å si at folk skal flytte på seg. De kunne satt inn mer på offentlige prosjekter, og det er mulig å gå i gang med nybygging og masse vedlikehold som burde vært gjort, sier Kristiansen og legger til:

– Det handler ikke om at offentlig sektor skal vokse, men å bruke offentlig sektor for å stimuler.

Vurderer elbil



Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarer følgende på spørsmål om hva som blir viktigst i 2017:

– Når jeg blir introvert og tenker på det jeg driver med, så blir det nasjonal transportplan. Det blir vår helhetlige beskrivelse av hva vi vil med Transport-Norge, og der vil det også ligg veldig mye om et grønt skifte, sier Solvik-Olsen til E24.

Han sier at Nasjonal transportplan vil legge opp til bedre kollektivtransport i byene, og at folk skal velge miljøvennlige biler.

– Nå skjer det så vanvittig mye spennende på bilfabrikkene, at de som sier vi ikke skal bygge veier på grunn av utslipp fra biler, de har ikke fått med seg hva som skjer, sier Solvik-Olsen.

– Vi må skape bedre mobilitet både for privatpersoner og for næringsliv, reduserte kostnader, og vi må klare å redusere utslipp også, sier han.

Selv eier Solvik-Olsen dieselbil, men han lover å gå elektrisk neste gang.

Samferdselsministeren er kjent for å like amerikanske biler, og påpeker at noen av de fremste elbilene er amerikanske, som Tesla og Chevrolet Volt, som heter Opel Ampera i Europa.

– Hadde den kommet med Chevrolet-merket skulle jeg kjøpt den med en gang, sier han.

– Jeg var dum nok til å kjøpe dieselbil da vi ble anbefalt det for noen år siden, og den skal jeg kjøre noen år til. Men når jeg bytter den, så blir det elbil, sier Solvik-Olsen.