Dette er årets skip 2017

Det var to verft fra Ulsteinvik som sto igjen da årets skip skulle kåres under messen Nor-Shipping, nærmere bestemt Kleven Verft og Ulstein Verft.

Førstnevnte representert ved kabelleggeren «NKT Victoria», mens sistnevnte var i finalen med offshorevindfartøyet «Windea Leibniz».

Og det var Kleven som stakk av med seieren til sist.

– Dette er et skip som møter alle krav til å være et miljøvennlig skip. Det er bygget ved et enestående norsk verft, designet av et enestående selskap og levert til en enestående skipseier, sier statsråd Anniken Hauglie ved overrekkelsen.

«Top of the line»



Asle B. Strønen, redaktør i Skipsrevyen og juryleder, understreker at det var to verdige kandidater.

– Juryen har hatt valget mellom to «state of the art» skipstyper innenfor hvert sitt fartøyssegment. Det ene er et serviceskip for offshore vindmølleparker, og det andre er et kabelleggingsfartøy. Dette betyr at det første er noe av det ypperste man får innen fornybar energi, mens nummer to er noe av det ypperste innen kommunikasjon og kabellegging, sier Strønen til E24.

Saken fortsetter under bildet ..

RUNNER UP: Windea Leibniz fra Ulstein Verft, nominert til Ship of the Year 2017

De norske verftene har opplevd utfordrende tider blant annet som følge av den såkalte «oljebremsen», og både Ulstein og Kleven har de siste årene måttet slanke arbeidsstokken.

Strønen trekker det frem som ekstra positivt at de norske skipsverftene i dag er i posisjon til å levere «de mest innovative skipstypene» innenfor de to aktuelle markedssegmentene.

– Så uansett hvilket valg juryen hadde landet på, er dette skip som næringen nasjonalt og internasjonalt vil kunne nikke anerkjennende til. Dette er «top of the line», sier redaktøren.

Etterfølger hybrid



I fjor var det hybridskipet MV Vision of The Fjords, bygget av Brødrene Aa for fjordcruiseselskapet The Fjords, som stakk av med seieren i kåringen.

«Dette årets Ship of the Year er innovativt, med dieselkraft for lange avstander og elektrisk kraft for stille og forurensningsfri sightseeing i de UNESCO-beskyttede norske fjordene», skrev juryen i sin begrunnelse.

Året før dette var det konstruksjonsstøtteskipet «Skandi Africa», bygget av Vard for Dof Subsea, som gikk til topps.

Årets jury besto, foruten Asle B. Strønen, av administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund og bransjesjef Lars Grøvell-Dahll i Norsk Industri.