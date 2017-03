Norgesgruppen tjente mer

Saken oppdateres.

Norgesgruppen økte både inntektene og satt igjen med et større overskudd i fjor, et år der konsernet også spiste markedsandeler.

Dagligvaregigantens fikk et netto overskudd på 2,47 milliarder kroner av inntekter på 80,16 milliarder i 2016, viser årsrapporten torsdag.

Det er opp fra resultatet på 2,36 milliarder og omsetningen på 76,22 milliarder kroner året før.

Spiste markedsandel



I rapporten vises det til at dagligvaremarkedet vokste med 3,1 prosent i 2016, ifølge Nielsen-tall.

For Norgesgruppen inkludert kjøpmannseide butikker var veksten høyere, på 5,7 prosent, noe som betyr at den tok markedsandeler.

Flere kunder og at hver handel øker er årsakene til at at veksten er høyere enjn markedsveksten, ifølge rapporten.

Ved årsskiftet hadde gruppen en markedsandel på 42,3 prosent.

Norgesgruppen er kjent for dagligvarekjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker, samt kjeder som Deli De Luca, Dolly Dimples, Mix og Jafs.

- NorgesGruppen gjør det bra i konkurransen om dagligvarekundene, og det er spesielt lavprisaktøren Kiwi som leverer sterk sammenlignbar vekst i salgsinntekter i 2016, skriver konsernet i rapporten.

Møter konkurranse fra matkasser



Lønnsomheten, målt som driftsesultat i prosent av inntektene, eller driftsmarginen, var imidlertid presset. Denne marginen var på 4,1 prosent mot 4,2 prosent året før.

- Dagligvarebutikkene opplever økt konkurranse fra andre markedskanaler som mat i farta, spise ute, faghandel og netthandel, sier konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding.

Der vises det til at antall aktører som selger mat og drikke er økende, spesielt innenfor nettbasert dagligvarehandel.

Dagligvaremarkedet inkludert netthandel var på 170,9 miliarder kroner ved utløpet av 2016. Ifølge estimerte tall var markedet for matkasser og dagligvarer på nett på rundt 1,5 milliarder kroner, men dette markedet vokste mer enn enn tradisjonelle dagligvarebutikker.

Konsernet, som er kontrollert av Johannson-familien, har 1.800 dagligvarebutikker og 850 kiosker i tillegg til grossisten Asko.