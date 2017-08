EU godkjenner Hydros Sapa-overtakelse

Saken oppdateres.

– Kommisjonen har konkludert med at det foreslåtte oppkjøpet ikke vil medføre noen konkurransebekymringer, all den tid Norsk Hydro allerede hadde delvis kontroll over Sapa allerede før transaksjonen, heter det i en pressemelding fra EUs konkurransemyndigheter.

Transaksjonen betyr at Hydro får fullt eierskap i den globale lederen av ekstruderte aluminiumsløsninger, noe som gjør Hydro til et ledende selskap i den globale aluminiumsindustrien.

Staten eier 34,26 prosent av Hydro, og statsminister Erna Solberg (H) gratulerte Hydro med oppkjøpet da det ble kjent.

Dermed blir Norsk Hydro Norges største arbeidsgiver med 35.000 ansatte. Med overtakelsen får Hydro 22.400 nye ansatte i 40 land, og øker dermed bemanningen med 170 prosent.

Orkla, som solgte sin eierandel på 50 prosent, har eid Sapa sammen med Hydro side 2013.