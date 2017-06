Hydros største aluminiumsverk rammet av Qatars diplomatiske krise

Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro sier at aluminiumsverket Qatalum i Qatar arbeider med å løse logistiske utfordringer som følge av spenninger i Midtøsten. Norsk Hydro eier halvparten av aluminiumsverket, mens Qatar Petroleum eier den andre halvdelen.

Verket arbeider med å løse utfordringene, som ifølge selskapet kommer på grunn av en usikker situasjon etter at Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt kuttet transportforbindelser og diplomatiske bånd til Qatar.

Blant verdens største



Qatalum er et av verdens største aluminiumsverk, og produserer 600.000 tonn aluminiumsprodukter i året. Verket lager såkalte value-added produkter, som gjerne er skreddersydd til de ulike kundene. Det meste av dette går til gjennom Jebel Ali-havnen i Dubai.

– Men denne havnen ser ut til å være stengt for alle qatarske skipninger fra tirsdag morgen, skriver Norsk Hydro i en pressemelding.

Qatalum jobber med å finne alternative transportruter.

Visepresident for kommunikasjon Erik Brynhildsbakken i Norsk Hydro opplyser at selskapet ser på alle muligheter for å finne alternative transportløsninger.

– Jebel Ali er en såkalt megahavn, og veldig mye går via den havnen. Nå må vi finne alternativer til denne havnen. Det viktigste er å unngå forsinkelser, eller i hvert fall sørge for at forsinkelsene ikke blir større enn nødvendig, sier Brynhildsbakken til E24.

– Krevende logistisk utfordring



– Kommer det til å bli forsinkelser?

– Det vil vi ikke spekulere i. Vi vil finne løsninger som unngår forsinkelser. Men det er klart det er en krevende logistisk utfordring, som vi tar på største alvor.

– Kan de diplomatiske problemene ramme produksjonen også?

– Per nå er det utgående logistikk som den største utfordringene. Verket er også avhengig av inngående leveranser av råmaterialer, men her er det bedre tid på å finne løsninger.

– Kommer dere å tape mye penger på dette?

– Det vil vi ikke spekulere i nå. Nå er vi opptatt av å få logistikken på plass.